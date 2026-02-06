Khám phá Tết các vùng miền qua sách Tết 'Kho báu mùa xuân'

Cuốn sách Tết “Kho báu mùa xuân” của tác giả Bảo Bình (Nhã Nam ấn hành) như một cuốn phim nhỏ đưa bạn đọc nhí đến với cái Tết của nhiều vùng miền khác nhau, từ vùng núi phía bắc đến Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và về đón Tết ấm áp đoàn viên tại gia đình mình.

Hai tác giả Huỳnh Mai Liên và Bảo Bình giới thiệu với độc giả nhí quả bàng vuông từ Trường Sa.

Kho báu mùa xuân theo chân bé An và mèo Na đi theo phép màu của câu thần chú Úm ba la là lá la để đến với những mùa xuân rực rỡ của các vùng miền trên khắp Tổ quốc.

Không chỉ miêu tả mùa xuân với vẻ đẹp riêng của từng vùng đất, mà cuốn sách còn cho thấy những phong tục tập quán, thanh âm đặc trưng của Tết mỗi vùng, như lễ hội nhảy sạp, ném còn của vùng núi phía bắc, tục trưng bày hoa giấy Thanh Tiên ở Huế, những đám mây hoa đào bồng bềnh và voi Tây Nguyên, chợ nổi, miệt vườn cây trái trĩu quả và đờn ca tài tử ở miền Tây Nam Bộ.

Trải qua chuyến du hành cùng chiếc vé kỳ diệu, nhưng điều quan trọng nhất bé An nhận ra, đó là cái Tết đẹp nhất, đầm ấm nhất chính là cái Tết sum vầy cả gia đình, cho dù ở bất cứ miền đất nào.

Những nội dung văn hóa được đưa vào sách một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thông qua trải nghiệm và cảm nhận của nhân vật, để mỗi điểm dừng chân trở thành một lát cắt sinh động, gần gũi và dễ tiếp cận với trẻ em, đồng thời gợi mở những khoảnh khắc đọc và trò chuyện cùng gia đình.

Kho báu mùa xuân do tác giả Bảo Bình viết lời, với ngôn ngữ gần gũi, dịu dàng, kết hợp với những bức tranh minh họa tràn trang, màu sắc rực rỡ tràn ngập không khí mùa xuân của họa sĩ Thành Tâm.

Kho báu mùa xuân của Bảo Bình và Bốn mùa cờ bay của tác giả Huỳnh Mai Liên đã trở thành một “điểm hẹn” dành cho các bạn nhỏ trên hành trình khám phá các miền văn hóa của Tổ quốc.

Tác giả Bảo Bình hiện đang làm biên tập viên, tác giả và dịch giả sách thiếu nhi. Ngoài làm sách, cô còn là diễn giả thường xuyên của nhiều booktour, workshop sách thiếu nhi dành cho các gia đình. Bảo Bình có nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi đã xuất bản như Sách dựng hình Voi con tìm mẹ, bộ thơ tranh tô màu sáng tạo Cầu vồng nhỏ trong nhà, Bí mật của Trăng.

Bốn mùa cờ bay của tác giả Huỳnh Mai Liên được khơi nguồn từ những chuyến đi Trường Sa và dần thành hình thành hài khi những kỷ niệm với biển đảo quê hương trở về trong ký ức của chị, từ những lời chào đất liền thân thương, câu chuyện tìm trăng trên biển, bầu trời xanh vời vợi, tiếng còi tàu và những bài hát vang vọng và đặc biệt là cuộc sống của những em nhỏ trên đảo. Suốt một thời gian, ở góc phải bên cạnh bàn làm việc của chị luôn là một lá cờ nhỏ đóng những con dấu thân thương từ Trường Sa.

Tác giả Huỳnh Mai Liên hiện đang làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, ngoài thời gian công tác, cô còn là một tác giả thơ thiếu nhi với nhiều bài thơ in trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, 4, 5.

Hai tác giả Huỳnh Mai Liên và Bảo Bình giao lưu cùng bạn đọc nhỏ tuổi.

Tác giả Huỳnh Mai Liên có nhiều kịch bản phim hoạt hình như Thỏ và Rùa, Hãng phim Giải phóng, 2007, Giải Biên kịch xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam 2008, Khu đầm có cánh, Hãng phim Giải phóng, 2016, Khúc nhạc diệu kỳ, Hãng phim Giải phóng, 2017.

Ngoài ra, chị còn có các tập thơ Biển là trẻ con, xuất bản năm 2016 và phiên bản đặc biệt năm 2020; Ngày xưa của con, 2018; Nhà mình vui nhất, 2023; Bay qua Hồ Gươm, 2024 và truyện tranh Mẹ yêu ai nhất, 2019.

Đông đảo các em nhỏ và các gia đình đến dự buổi ra mắt sách "Kho báu mùa xuân" và tiệc thơ "Bốn mùa cờ bay".

Nhà phê bình Hoàng Thụy Anh nhận định: “Bốn mùa cờ bay của Huỳnh Mai Liên nhẹ nhàng kể lại chuyện đảo xa, tinh khôi như sương mai, mộc mạc như cuộc sống đời thường nơi đảo xa. Qua góc nhìn chân phương và cảm quan nghệ thuật giàu rung cảm của chị, những hình ảnh như cây dưa hấu đơm hoa kết trái giữa mặn mòi khô khát, chú chó nhỏ sánh bước cùng lính đảo sẻ chia nỗi nhớ nhà, tiếng gà gáy gọi mặt trời mở mắt hay bữa cơm giản dị rộn rã được tái hiện sinh động. Người lính Trường Sa sừng sững giữa phong ba trùng khơi, gắn bó ân cần chở che với các em, nhen nhóm trong các em ngọn lửa yêu thương và ý thức về quê hương, cội nguồn. Đặc biệt, thi ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện khá nhiều trong tập thơ có ý nghĩa kết nối lan tỏa cảm xúc và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Dù viết cho thiếu nhi, tập thơ vẫn vẫy gọi lay động trái tim người lớn bởi giọng thơ chân thành, lối thể hiện tiết chế và niềm tin mãnh liệt đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc”.

Tết là dịp để mỗi người trở về, sum vầy cùng gia đình yêu thương, và sách Tết Kho báu mùa xuân cũng là dịp đem không khí sum vầy ấy đến với các em nhỏ, thông qua những hành trình xuân qua khắp mọi miền đất nước.