Trở về đâu sau những giấc mơ đạp đất, đội trời?

"Chúng ta sống để trở về" dài 176 trang, được phát hành dịp cận Tết 2026 với số lượng in lần đầu 10.000 bản. Đây là tập sách Nguyễn Phong Việt kết hợp cả tản văn và thơ.

Tác phẩm "Chúng ta sống để trở về" được nhà thơ Nguyễn Phong Việt ra mắt vào đầu tháng 2. Ảnh: M.L.

Đầu tháng 2, tác giả Nguyễn Phong Việt vừa ra mắt tập tản văn Chúng ta sống để trở về. Đây là cuốn sách tiếp nối chuỗi tác phẩm mở đầu bằng cụm từ “Chúng ta sống…” được anh phát hành đều đặn mỗi dịp năm hết - Tết đến từ năm 2020.

Tập sách gồm các tản văn và thơ viết về hành trình trở về quê nhà, nơi có khay bánh mứt ngày Tết, mâm cúng giao thừa và những người thân đợi con cháu quay về sau một năm bôn ba. Nội dung trải dài từ khung cảnh chợ quê ven đường cho đến khoảnh khắc tiễn biệt sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi.

Trong phần đầu cuốn sách, tác giả mô tả hình ảnh chuyến xe cuối cùng về quê trước giờ giao thừa. Anh đặt câu hỏi về những lần lỡ chuyến xe, khi người ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn không kịp trở về, từ đó kể lại tâm trạng chờ đợi một dịp khác để được đoàn tụ.

Nhiều đoạn viết ghi lại khung cảnh trong nhà vào những ngày cuối năm, như lúc má chuẩn bị khay bánh mứt, ba sửa lại bàn thờ, hay khoảnh khắc một đứa con nói lời chào cha mẹ trước khi rời đi sau Tết. Những chi tiết xuất hiện trong không gian quen thuộc của một mái nhà miền Nam.

Nguyễn Phong Việt sinh năm 1980, là nhà thơ, nhà báo có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Ngoài phần tản văn, cuốn sách có nhiều bài thơ được Nguyễn Phong Việt sáng tác trong năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm anh đưa thơ trở lại trong một tác phẩm, sau thời gian chủ yếu ra mắt tản văn. Một trong những đoạn thơ tiêu biểu trong tác phẩm:

"Lá ở ngoài sân

đời ai rồi cũng khuyết một thương nhớ ở phương xa

Là Mẹ Cha, là con, là một người nào đấy…

nhân duyên nợ nhau trong một vòng tuần hoàn

tử sinh mà ai cũng thấy

cố gắng bao dung cho những điều không mong muốn

vì mình để thứ tha…

Lá ở ngoài sân

nằm nghe những đứa con chân đang sải bước về nhà!"

Nguyễn Phong Việt sinh năm 1980 tại Tuy Hòa, Phú Yên. Anh là nhà thơ, nhà báo có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Bắt đầu được biết đến từ năm 2007 qua những bài thơ chia sẻ trên mạng xã hội, Nguyễn Phong Việt tạo nên hiện tượng xuất bản hiếm có tại Việt Nam với các tập thơ bán hàng chục nghìn bản. Một số tác phẩm nổi bật của anh là Đi qua thương nhớ, Từ yêu đến thương và Sinh ra để cô đơn.