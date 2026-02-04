Tết xưa sống lại qua lời thơ của mẹ

Qua tập thơ “Tết ngày xưa của mẹ”, tác giả Cao Mai Trang kể lại những cái Tết đầu những năm 2000 qua lời thơ năm chữ gần gũi, chan chứa tình thân.

Tập thơ Tết ngày xưa của mẹ của tác giả Cao Mai Trang. Ảnh: Q.M.

Với lời thơ thủ thỉ như đang trò chuyện cùng con, Tết ngày xưa của mẹ là cuốn thơ mới dành cho thiếu nhi của tác giả Cao Mai Trang, do họa sĩ Nhật Ánh Phạm minh họa. Tác phẩm vừa được Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM phát hành nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tập sách gồm 50 bài thơ viết theo thể thơ 5 chữ, mang hơi thở đoàn viên và ký ức gia đình trong những ngày Tết đầu thập niên 2000, một thời thiếu thốn nhưng cũng rộn ràng háo hức vào những ngày đầu năm. Nhiều chi tiết quen thuộc như dọn nhà, gọi điện chúc Tết, đếm lì xì, tắm nước mùi, xem Táo quân hay đi chợ Tết… được kể lại bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, gợi nhớ không khí Tết xưa của thế hệ 8X-9X.

Đây là tập thơ thứ ba trong “hành trình tuổi thơ” mà Cao Mai Trang viết cho con, sau Tuổi thơ của mẹ và Bé yêu Tổ quốc. Tác giả chia sẻ: “Thỉnh thoảng tôi đưa con đi nhà sách và thấy trên kệ có nhiều những cuốn sách thiếu nhi được trình bày rất đẹp với chủ đề khác nhau, từ sách truyện cổ tích, dân gian đến những cuốn sách song ngữ và nhiều cuốn được dịch từ nước ngoài. Nhưng thứ mà tôi cảm thấy 'thiếu thiếu' đó là thơ của Việt Nam”.

Khép lại tập sách là bài thơ cùng tên với 12 câu ngắn gọn nhưng gói trọn thông điệp yêu thương, rằng giữa muôn nơi, gia đình vẫn là chốn để trở về:

"Bé ơi con có biết / Tết Nguyên đán đến gần / Là khắp cả toàn dân / Ai cũng đều háo hức;

Ông bà thì nô nức / Chờ đón các con về / Ba mẹ cũng nhớ quê / Muốn được về đoàn tụ;

Dù có đi khắp xứ / Nhưng nhớ nhé con ơi / Gia đình mãi là nơi / Để về khi con muốn".

Không chỉ kết chuyện Tết của mẹ, Cao Mai Trang còn mong muốn góp phần nuôi dưỡng cảm xúc tiếng Việt cho trẻ nhỏ, để tình thân và truyền thống tiếp tục được giữ gìn trong từng câu chữ.