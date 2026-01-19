Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học xã hội ra mắt hai ấn phẩm mới.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học xã hội ra mắt hai ấn phẩm Khoa học xã hội và nhân văn với sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới và Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tình hình mới.

Cuốn sách Khoa học xã hội và nhân văn với sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới được biên soạn trên cơ sở kết quả của Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Hai ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: NXB Khoa học Xã hội.

Hội thảo có sự tham gia của không chỉ các học giả đến từ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm mà còn có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Tâm lý học Việt Nam...

Công trình đã làm nổi bật vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn trong việc cung cấp cơ sở lý luận, luận cứ khoa học và thực tiễn để khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới; đồng thời nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuốn sách thứ hai ra mắt dịp này là Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tình hình mới. Đây là kết quả của đề tài cấp Bộ cùng tên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao cho Viện Triết học chủ trì, tập trung đi sâu luận giải những vấn đề về giá trị khoa học, cách mạng và nhân văn bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Việc xuất bản hai cuốn sách vào thời điểm đặc biệt này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam kiên định về lý tưởng, vững vàng về bản lĩnh, chủ động đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.