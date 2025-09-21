Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông năm 2025.

Chương trình dành cho những người đang hoạt động, cộng tác tại các cơ quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử…; những người đang làm công tác truyền thông, tổ chức sự kiện tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… có nhu cầu rèn luyện kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông nhưng chưa có điều kiện tham gia các khoá học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dài hạn về báo chí - truyền thông.

Phóng viên Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews trong một buổi tác nghiệp. Ảnh: Phương Lâm.

Giảng viên chương trình là lãnh đạo các cơ quan báo chí, những nhà báo, giảng viên các khoa Báo chí - Truyền thông có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, hướng dẫn các nội dung bao gồm: Kỹ năng viết tin và rút tít; Kỹ năng ứng dụng AI ChatGPT trong tác nghiệp báo chí; Kỹ năng phỏng vấn và viết bài chân dung; Kỹ năng làm báo đa nền tảng; Kỹ năng chụp ảnh, xử lý ảnh trên máy ảnh và điện thoại di động; Quan hệ báo chí và kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông; Kỹ năng truyền thông trên mạng xã hội trong thời đại số.

Kết thúc khóa học, học viên nhận được Giấy chứng nhận do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) cấp.