Chiều 12/9, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV.

Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV ra mắt bạn đọc tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn.

Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV được Báo Nhân Dân xây dựng dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhằm cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Tổng bí thư Tô Lâm nhận định: "Đối với nhân dân, trang thông tin là điểm đến tin cậy để tiếp cận văn kiện, theo dõi thảo luận chính sách, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong thực thi nghị quyết.

Đối với kiều bào và bạn bè quốc tế, đây là cửa sổ về đất nước đổi mới kỷ cương, văn hóa, chủ động hội nhập, là đối tác tin cậy, thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế".

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện ra mắt trang tin. Ảnh: Thúy Hạnh.

Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định trang thông tin có nội dung kịp thời, luận cứ khoa học, dữ liệu chính xác, súc tích, kết nối tương tác trực quan, tài liệu dễ tìm, dễ đọc, dễ trích dẫn, trải nghiệm tối ưu trên cả thiết bị di động. Tổng bí thư đánh giá trang thông tin sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa.

Trang thông tin điện tử là nền tảng truyền thông số hiện đại, được Báo Nhân Dân ứng dụng nhiều công nghệ mới, gồm cả trí tuệ nhân tạo, tạo nên dấu ấn nổi bật cho trang thông tin điện tử. Đây là kênh báo chí dữ liệu đồ sộ và quy mô nhất từ trước tới nay về các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiều chuyên gia tại Lễ ra mắt đánh giá trang thông tin trực quan, hữu ích, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, nâng cao nhận thức chính trị và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Giao diện trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV.

Trang thông tin điện tử có các chuyên mục: Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Những chặng đường vẻ vang của Đảng; Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm; Các văn bản quy định, hướng dẫn của Đảng; Thông tin đa phương tiện: các tác phẩm báo chí thể loại video, phóng sự, thông tin đồ họa, podcast về hoạt động Đại hội và các tấm gương, điển hình, bài học quý trong công tác xây dựng Đảng.

Ngoài ra, các tính năng hiện đại lần đầu tiên được áp dụng cho Trang tin điện tử chuyên đề của Đảng, như: Công cụ tìm kiếm thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (tức chatbot), Bản đồ tương tác lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ...

Phát biểu tại Lễ ra mắt, ông Lê Quốc Minh (Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam) nhấn mạnh trang thông tin điện tử mang sứ mệnh kép: vừa là kênh thông tin chính thống, vừa là một nền tảng truyền thông số hiện đại, đưa tư tưởng, đường lối của Đảng đến với nhân dân một cách trực quan và sinh động.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân Dân - cam kết duy trì và phát triển trang thông tin trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thúy Hạnh.

Báo Nhân Dân cam kết duy trì và phát triển trang thông tin trước, trong và sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra, góp phần tạo thành kho tư liệu số quý giá về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.