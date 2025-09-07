Đài Tiếng nói Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sáng 7/9, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba.

Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đài Tiếng nói Việt Nam vì đã có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam, tại Lễ kỷ niệm sáng 7/9/2025.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 1749, Chủ tịch nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đài Tiếng nói Việt Nam vì đã có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Đài Tiếng nói Việt Nam bức trướng với dòng chữ: "Đài Tiếng nói Việt Nam: Truyền thống - Bản lĩnh - Sắc bén - Khách quan - Toàn diện - Linh hoạt - Kịp thời - Sáng tạo - Bản sắc - Đồng thuận - Đồng hành - Số hóa - Kết nối - Hiệu quả".

Cách đây tròn 80 năm, vào lúc 11h30 ngày 7/9/1945, từ Thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam lần đầu tiên phát sóng bản tin chính thức.

Trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã truyền đi nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng công bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và bạn bè quốc tế ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự kiện ấy đánh dấu sự ra đời của phát thanh quốc gia, trở thành biểu tượng truyền thông đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập - nơi báo chí khẳng định vai trò là mặt trận tư tưởng và văn hóa tiên phong của Đảng và Nhà nước ta.

Từ dấu mốc trọng đại đó, VOV luôn luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó mật thiết với từng chặng đường cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 80 năm, từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, VOV đã vươn mình trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn mạnh.

Trên hành trình ấy, VOV kiên định thực hiện sứ mệnh cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, VOV khẳng định vị thế là cơ quan truyền thông quốc gia tiên phong trong xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại; góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, đưa "Tiếng nói Việt Nam" vươn xa khắp nơi trên thế giới.

VOV thực sự trở thành cầu nối thông tin chiến lược, kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước trong cả thời chiến lẫn thời bình; là diễn đàn rộng mở phản ánh tiếng nói của Nhân dân; là nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.