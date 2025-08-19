Nguyên tắc bất di biến với lực lượng Công an nhân dân

"Cuốn sách khẳng định vai trò quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt và chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân. Điều này là nguyên tắc bất di biến", Đại tá Trần Cao Kiều nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Cuốn sách Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng của Tổng Bí thư Tô Lâm ra mắt tháng 2/2025. Sách gồm 80 bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn được chọn lựa từ hơn 500 bài viết của tác giả cùng 71 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc tại công an các đơn vị, địa phương, địa bàn cơ sở của tác giả trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trong Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh sự lãnh đạo Đảng đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân. Đây cũng là nguyên tắc bất di biến đảm bảo sự trung thành tuyệt đối của lực lượng Công an nhân dân (CAND) với Đảng.

Với những giá trị to lớn, chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư, tác phẩm được coi như kim chỉ nam cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, trung thành với lý tưởng cách mạng, tự hào về truyền thống và nhiệm vụ cao cả trong tình hình mới.

Đại tá Trần Cao Kiều - Phó cục trưởng Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an), Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân - chia sẻ với độc giả Tri Thức - Znews về cuốn sách.

Nền tảng của lực lượng Công an nhân dân

- Ông có thể cho biết thông điệp chính từ tiêu đề tác phẩm "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng"?

- Cuốn sách Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quát về vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân mà còn khẳng định những nguyên tắc và phương châm trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Đó là những minh chứng đầy sức thuyết phục cho sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, bằng thực tiễn phong phú, sinh động trong quá trình xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng Công an nhân dân đối với đất nước.

Tác phẩm này là tài liệu quý, thể hiện tầm nhìn, tư duy chỉ đạo chiến lược; toàn diện, sâu sắc, khoa học, bám sát thực tiễn; thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân đối với lực lực lượng Công an nhân dân trong giữ gìn, bảo vệ an ninh đất nước; luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa đường lối của Đảng và vai trò chính trị của Công an nhân dân giúp tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, trật tự quốc gia; góp phần cung cấp những giải pháp đồng bộ về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Cuốn sách Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng.

- Từ ý nghĩa đó, ông nhận thấy những điểm trọng tâm nào được nêu bật trong cuốn sách?

- Cuốn sách khẳng định vai trò quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt và chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân. Điều này là nguyên tắc bất di biến, đảm bảo lực lượng Công an nhân dân luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng.

Cuốn sách nhấn mạnh tài sản văn hóa vô giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại qua Sáu điều dạy Công an nhân dân. Các đức tính như "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" được xem là nền tảng giáo dục chính trị, đạo đức và nghề nghiệp trong toàn lực lượng.

Cuốn sách nhấn mạnh tài sản văn hóa vô giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại qua Sáu điều dạy Công an nhân dân. Các đức tính như "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" được xem là nền tảng giáo dục chính trị, đạo đức và nghề nghiệp trong toàn lực lượng. Những đòi hỏi của thời đại với lực lượng Công an nhân không chỉ là nghiệp vụ, chuyên môn mà còn là sự tu dưỡng đạo đức cách mạng, trung thành với đường lối của Đảng và Nhà nước.

Nội dung trọng tâm được thể hiện trong tác phẩm là làm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng công an thấm nhuần, nhận thức sâu sắc hơn vai trò, nhiệm vụ của ngành công an đối với đất nước; tạo niềm tin, khí thế, định hướng quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm về vai trò nòng cốt, xung kích bảo vệ an ninh quốc gia của lực lượng Công an nhân dân trong giữ vững trật tự xã hội; nổi bật là những kinh nghiệm quý giá trong việc phản ứng nhanh nhạy, kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại để đảm bảo tự do, độc lập và chủ quyền quốc gia; mối quan hệ mật thiết của Công an với Nhân dân, khẳng định nguyên tắc "Công an nhân dân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ".

Đây là nền tảng cơ bản giúp lực lượng Công an nhân dân huy động được nguồn lực quần chúng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh...

- Như chia sẻ ở trên, ông đã đề cập tới đức tính "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của người chiến sĩ công an nhân dân. Vậy qua tác phẩm, ông nhận thấy tinh thần này vẫn còn vẹn nguyên giá trị như thế nào trong bối cảnh ngày nay?

- Cuốn sách là tài liệu quý giá thể hiện sự trăn trở, tư duy và tầm nhìn chiến lược của Người đứng đầu Đảng ta trong công tác Công an Nhân dân với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Cuốn sách sẽ góp phần quan trọng tạo niềm tin, khí thế mới, là niềm khích lệ, cổ vũ, động viên to lớn đối ngành Công an nói riêng và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, tin tưởng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân ngày càng trưởng thành lớn mạnh; khẳng định vai trò, sứ mệnh, vị thế đặc biệt quan trọng, thực sự là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, an ninh, an toàn, lành mạnh cho xã hội; xây dựng và bảo vệ, phát triển vững chắc đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Kim chỉ nam xây dựng lực lượng Công an nhân dân

- Theo ông, tác phẩm có giá trị thực tiễn như thế nào trong bối cảnh ngành đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn?

- Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân ngày càng trưởng thành lớn mạnh, tiềm lực uy tín, vị thế ngày càng tăng cao, thực sự là “thanh bảo kiếm” sắc bén, là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình , an ninh, an toàn, lành mạnh để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại tá Trần Cao Kiều - Phó cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an), Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân. Ảnh: Đức Huy.

- Bên cạnh giá trị lớn lao với lực lượng Công an nhân dân, cuốn sách còn có ý nghĩa như thế nào với các độc giả, nhà nghiên cứu?

- Cuốn sách không chỉ mang ý nghĩa trong việc lưu giữ và truyền bá những tinh hoa lý luận mà còn tác động mạnh mẽ trong việc khích lệ tinh thần cống hiến, trách nhiệm của mỗi cá nhân và tập thể trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là nguồn cổ vũ, động viên giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn vai trò và trách nhiệm của ngành Công an trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

Cuốn sách của Tổng Bí thư là kim chỉ nam cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, trung thành với lý tưởng cách mạng, tự hào về truyền thống và nhiệm vụ cao cả trong tình hình mới.

Cuốn sách của Tổng Bí thư là kim chỉ nam cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, trung thành với lý tưởng cách mạng, tự hào về truyền thống và nhiệm vụ cao cả trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tác phẩm còn nhấn mạnh việc hướng dẫn, định hướng và khích lệ các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và là nguồn tài liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu, học giả và lực lượng Công an nhân dân trong quá trình nghiên cứu, học tập, công tác.

Từ những chỉ dẫn trong cuốn sách, cán bộ, chiến sĩ và cả hệ thống chính trị sẽ có thêm nguồn động lực vững chắc, tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong công cuộc phát triển đất nước.

Cuốn sách cũng góp phần làm sâu sắc hơn đường lối lãnh đạo của Đảng ta, được coi là “cẩm nang” về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của cán bộ chiến sĩ; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

- Với những giá trị to lớn nêu trên, trong thời gian tới, nhà xuất bản sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần và chỉ đạo trong tác phẩm này tới các cấp cơ sở như thế nào?

- Chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan liên quan của Bộ Công an, xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền đậm nét về nội dung cuốn sách với các hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng trên các kênh, nền tảng có đông độc giả theo dõi; cùng việc tuyên truyền về nội dung cuốn sách, các cơ quan cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với lực lượng Công an nhân dân để tổ chức triển khai tuyên truyền một cách lớp lang, bài bản, khoa học, có chiều sâu, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Với giá trị lý luận sâu sắc và thực tiễn phong phú, toàn diện, tôi tin tưởng rằng cuốn sách sẽ trở thành nguồn tài liệu quý báu cho công tác nghiên cứu, học tập, đồng thời là cẩm nang hoạt động, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân.