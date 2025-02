Phát huy cao nhất giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chiều 3/2, tại trụ sở Bộ Công an đã diễn ra lễ giới thiệu, phát hành cuốn sách “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng" của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ giới thiệu cuốn sách do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng; hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 80 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND; góp phần thúc đẩy triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư Tô Lâm được tổ chức trang trọng vào chiều 3/2. Ảnh: Phạm Kiên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng chủ trì lễ ra mắt cuốn sách còn có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo biên tập, xuất bản cuốn sách.

Tham dự buổi lễ còn có các đại biểu đại diện ban, bộ, ngành trung ương; các nhà khoa học tiêu biểu trong và ngoài lực lượng CAND cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã báo cáo khái quát quá trình biên tập, xuất bản và nội dung cuốn sách. Các nhà khoa học đã có nhiều tham luận phân tích, làm rõ hơn giá trị của cuốn sách.

GS.TS Phùng Hữu Phú khẳng định: Cuốn sách in đậm dấu ấn tầm nhìn chiến lược, phong cách tư duy khoa học và tri thức bách khoa của vị tướng lĩnh, nhà khoa học đã có trọn nửa thế kỷ gắn bó với lực lượng Công an - khoảng thời gian dài tích lũy, trải nghiệm, đúc kết, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực tri thức, đặt nền tảng vững chắc để đồng chí Tô Lâm tiếp nhận vững vàng, nhanh chóng phát huy xuất sắc trọng trách Tổng Bí thư của Đảng khi được Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Khẳng định cuốn sách là công trình có ý nghĩa to lớn về lịch sử, về tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận công cuộc đổi mới, TS Nhị Lê, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: Cuốn sách là sự tiếp tục phát triển tư duy độc lập, sáng tạo, tầm nhìn tư tưởng chiến lược của Đảng về vị thế, vai trò, chức năng, trọng trách lịch sử của lực lượng CAND trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê Nin, đặc biệt dưới ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tư cách người Công an cách mạng”…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng khẳng định: Cuốn sách là tài liệu quý báu, thể hiện sự trăn trở, tư duy và tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu Đảng ta trong công tác Công an với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và gắn bó máu thịt với nhân dân.

Để lan tỏa những giá trị to lớn, sâu sắc của cuốn sách, cần sớm đưa việc tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách vào sinh hoạt chuyên đề của lực lượng CAND và cả nước. Các cơ quan truyền thông, báo chí cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Công an xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền đậm nét về nội dung cuốn sách với các hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng trên các kênh, nền tảng có đông đảo độc giả theo dõi.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham quan triển lãm sách của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Các cơ quan cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung các bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với lực lượng CAND để tổ chức triển khai tuyên truyền một cách bài bản, khoa học, có chiều sâu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức biên soạn tài liệu theo hướng ngắn gọn phục vụ các chương trình bồi dưỡng trong các trường chính trị; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về nội dung cuốn sách trong toàn lực lượng CAND để các tư tưởng chỉ đạo, tầm nhìn chiến lược về công tác Công an, đặc biệt là việc xây dựng phẩm cách Người Công an cách mạng thấm sâu vào từng cán bộ, chiến sĩ CAND.

Nhấn mạnh giá trị của cuốn sách, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhận định: Cuốn sách là công trình khoa học lớn, kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, tư duy chiến lược, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của GS.TS, Đại tướng Tô Lâm trên cương vị Bộ trưởng và Chủ tịch Hội đồng lý luận CAND, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; khẳng định bản chất, hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ Công an cách mạng; đồng thời là sự động viên, nhắc nhở, chỉ dẫn của đồng chí với lực lượng CAND trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Đây còn là công trình lý luận chuyên ngành rất quan trọng bổ sung vào kho tàng lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, rất có giá trị lý luận và thực tiễn trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại lễ ra mắt sách.

Cuốn sách được tổ chức xuất bản và giới thiệu đến bạn đọc sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin, khí thế, động lực, là niềm khích lệ, động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm đưa đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân là phẩm chất, phương châm, nguyên tắc công tác, chiến đấu, truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam; là cội nguồn sức mạnh để CAND dưới sự lãnh đạo của Đảng trong gần 80 năm qua luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, dưới sự dẫn dắt của Đại tướng Tô Lâm, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nay là Tổng Bí thư, nhà lãnh đạo, nhà tư tưởng lý luận, nhà văn hóa, nhà kinh tế, nhà quân sự, an ninh, đối ngoại của đất nước, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND đã đạt nhiều thành tựu to lớn, có tính bước ngoặt, tạo dấu ấn đậm nét.

Ban tổ chức tặng sách các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu dự buổi lễ.

Ban Tổ chức tặng sách các đại biểu dự lễ ra mắt sách.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tư duy và tầm nhìn vượt trội, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng chí Đại tướng Tô Lâm đã cùng Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lãnh đạo lực lượng Công an gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, chuyển đổi số quốc gia, sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện các chính sách an sinh, xã hội.

Theo đó đã hoàn thành cơ bản cuộc cách mạng xây dựng lực lượng CAND tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Công an xã chính quy, đưa Công an gần dân, sát dân, tìm đến nhân dân để phục vụ, lập nên kỳ tích trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng cải cách tối đa về thủ tục hành chính, xây dựng xã hội hiện đại, công khai, minh bạch, công bằng, phục vụ tốt nhất tổ chức, cá nhân; điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, triệt để, đúng pháp luật nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay của các nhà hảo tâm, góp sức của nhân dân, xây dựng hàng chục nghìn căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chiến lược về an ninh quốc phòng, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, toàn xã hội về môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, xã hội trật tự, kỷ cương, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc.

Ban tổ chức và các cán bộ, chiến sĩ tại lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Các bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Đại tướng Tô Lâm là sự cụ thể hóa, phản ánh sâu sắc tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng. Yếu tố chủ chốt làm nên thành tựu, bước ngoặt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND những năm gần đây được tập hợp khá toàn diện trong cuốn sách giới thiệu và phát hành hôm nay.

Cuốn sách không chỉ là nguồn tư liệu quý mà còn thể hiện rõ nét những tư tưởng lớn, tầm nhìn sâu rộng, bổ sung, phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng về bảo vệ an ninh trật tự trong mối liên hệ mật thiết với chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại của đất nước; là kim chỉ nam định hướng cho toàn lực lượng CAND trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng những năm tiếp theo và cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong lãnh đạo, quản lý công tác bảo vệ an ninh trật tự, động viên, khích lệ, khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng dẫn quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự nói riêng.

“Để lan tỏa sâu rộng nội dung cuốn sách, tôi đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp quan tâm, có hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung cuốn sách đến cán bộ, chiến sĩ. Các trung tâm nghiên cứu trong CAND trên cơ sở nội dung cuốn sách để nghiên cứu, phát triển lý luận công tác Công an. Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cần quán triệt sâu sắc giá trị tư tưởng, lý luận thực tiễn trong cuốn sách, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mong muốn và đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các nhà lý luận có các hình thức tuyên truyền, phổ biến để nội dung cuốn sách lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và toàn dân; phát huy cao nhất giá trị cuốn sách đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt sách, Ban tổ chức đã triển lãm các cuốn sách đã xuất bản của Tổng Bí thư Tô Lâm và trao tặng cuốn sách Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng cho nhiều nhà khoa học, đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, các đại biểu ở trong và ngoài lực lượng CAND...