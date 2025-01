Triển khai tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ban Chỉ đạo biên tập, xuất bản cuốn sách “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã tổ chức hội nghị triển khai.

TS. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo biên tập, xuất bản cuốn sách chủ trì hội nghị

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS, Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng ban Biên tập cuốn sách đã báo cáo kết quả biên tập nội dung cuốn sách, công tác chuẩn bị nội dung họp báo, lễ giới thiệu, phát hành cuốn sách. Cụ thể, đến thời điểm hiện tại, cuốn sách đã hoàn thiện và là bản in, phát hành nội bộ, dành cho Công an các đơn vị, địa phương, Công an cấp cơ sở.

Cuốn sách gồm 775 trang nội dung, gồm 5 phần với 80 bài viết (tuyển chọn trong 495 bài viết, bài phát biểu của GS.TS, Đại tướng Tô Lâm). Đây là các bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn tiêu biểu của GS.TS, Đại tướng Tô Lâm trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, thể hiện rõ tư tưởng, quan điểm và những định hướng chiến lược của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an đối với lực lượng CAND. Cuốn sách cung cấp nguồn tư liệu, các luận cứ khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và giáo dục truyền thống cách mạng của lực lượng CAND...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lắng nghe báo cáo và chỉ đạo tại hội nghị.

Cũng theo PGS.TS, Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân – Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng”. Triển khai kế hoạch này, hiện nay, Ban chỉ đạo đã hoàn thành nội dung, xin ý kiến và được Tổng Bí thư Tô Lâm đồng ý xuất bản, giao Bộ Công an chủ trì lễ giới thiệu và phát hành cuốn sách vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2025).

Các đại biểu đại diện các đơn vị cũng đã báo cáo kết quả hướng dẫn chỉ đạo về biên tập nội dung cuốn sách; báo cáo về mục đích, ý nghĩa cuốn sách; định hướng thông tin, tuyên truyền về cuốn sách… Đại tá Trần Cao Kiều - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND báo cáo quá trình biên tập, in và xuất bản cuốn sách; sưu tầm sách và tổ chức không gian trưng bày sách của Tổng Bí thư Tô Lâm tại sảnh hội trường lớn và một số công tác chuẩn bị khác cho buổi họp báo và buổi lễ giới thiệu cuốn sách…

PGS.TS, Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I báo cáo tại hội nghị.,

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị đề xuất, bên cạnh bản sách được xuất bản, phát hành nội bộ, Ban Chỉ đạo tổ chức chọn lọc, biên tập và có một bản sách khác để phổ biến, qua đó lan tỏa nội dung, giá trị sách rộng rãi hơn.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao thiết kế và nội dung của cuốn sách. Các đại biểu cho biết, cuốn sách là công trình khoa học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, có ý nghĩa không chỉ đối với lực lượng CAND mà còn đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, Ban Chỉ đạo nên nghiên cứu, chọn lọc nội dung có thể xuất bản thành một bản khác để phát hành rộng rãi. Ngoài bản in, nên có bản sách điện tử để bạn đọc dễ tiếp cận. Về kế hoạch truyền thông cuốn sách, các đại biểu nhận định, kế hoạch giới thiệu và phát hành cuốn sách được xây dựng trang trọng, gọn gàng, chặt chẽ, đầy đủ.

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thành viên Ban biên tập cuốn sách báo cáo tại hội nghị.

Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND, báo cáo tại hội nghị.

Lắng nghe các báo cáo và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đồng ý với các nội dung cơ bản đã được chuẩn bị, đồng thời Thứ trưởng chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung chi tiết cho sự kiện họp báo và lễ giới thiệu, phát hành cuốn sách. Ngoài bản in đã được xuất bản để phát hành nội bộ sẽ có một bản sách khác với nội dung được chọn lọc, phù hợp để phát hành rộng rãi. Ngoài ra, sẽ có bản sách điện tử để bạn đọc dễ tiếp cận, lan toả giá trị cuốn sách hiệu quả hơn.

Dự kiến, buổi họp báo và lễ giới thiệu, phát hành cuốn sách sẽ diễn ra vào ngày 3/2 tại Hà Nội. Các hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu và thông tin, tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của cuốn sách đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ CAND và nhân dân, quán triệt tư tưởng, quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm trong vận dụng sáng tạo, phát triển, bảo vệ Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ công tác quốc phòng, đối ngoại để phục vụ có hiệu quả, trở thành động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận lòng dân vững chắc trong bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, cấp ủy, lãnh đạo các cấp, cán bộ, chiến sĩ CAND vận dụng, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam...