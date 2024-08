Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng.

Một số tác phẩm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Nội dung cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đề cập toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân; từ phân tích các khái niệm cơ bản, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, bài học kinh nghiệm, đến dự báo những yếu tố tác động, chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

Cuốn sách là tài liệu quý giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của mình và hành động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cuốn sách cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, để Công an nhân dân ngày càng trưởng thành, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, đất nước, là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn vững chắc” của chế độ, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách gồm 130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, được biên soạn hệ thống một cách toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng như: vị trí, vai trò, mục đích, phương châm của xây dựng Đảng, lực lượng làm công tác xây dựng Đảng; nội dung của công tác xây dựng Đảng về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Cuốn sách là tài liệu cần thiết đối với cán bộ, đảng viên trong công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới

Cuốn sách làm rõ những vấn đề cơ bản về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân; kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân thời gian qua và giải pháp tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong thời gian tới.

Đây là những nội dung quan trọng và cần thiết nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên Công an nhân dân nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Cuốn sách là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích đối với cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên Công an nhân dân nói riêng. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, hiện diện trong tất cả lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tham nhũng tồn tại ở mọi quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội, không phân biệt trình độ phát triển.

Tham nhũng được coi là “giặc nội xâm” làm mọt ruỗng hệ thống từ bên trong một cách từ từ, êm thấm, thường khó nhận biết nhưng gây ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, của đất nước.

“Tham nhũng lớn” bị phát hiện ngày càng tăng về số lượng, mức độ thiệt hại và thất thoát. Đi cùng nó, “tham nhũng nhỏ” diễn ra công khai. Điều đó làm giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gây ra sự bất bình, bức xúc, thậm chí phản ứng của nhân dân đối với chính quyền.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài. Trong thời gian qua, những chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đối với lực lượng Công an nhân dân, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng góp phần làm trong sạch Đảng, xây dựng uy tín của Đảng.

Nội dung cuốn sách Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận chung về tham nhũng và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, sách làm rõ thực trạng tội phạm tham nhũng trong những năm qua và phân tích những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nhiều vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đưa đất nước phát triển vững chắc theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách là nguồn tài liệu phong phú, giá trị, giúp bạn đọc hình dung được thực trạng tội phạm tham nhũng và những vấn đề xung quanh việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.