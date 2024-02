Sách về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Cuốn sách do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ biên, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản.

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), chiều 2/2 tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm nhấn mạnh cùng các ấn phẩm quan trọng đã được xuất bản như: Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cuốn sách vừa được ra mắt khẳng định nhận thức nhất quán của Đảng ủy Công an Trung ương: công tác đảng, công tác chính trị phải tiên phong, luôn đi trước, mở đường, phải được tiến hành thường xuyên trong mọi lĩnh vực, mọi nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, quá trình tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc và cẩn trọng. Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tin tưởng với giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị, là tư liệu bổ ích không chỉ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống chính trị và đông đảo bạn đọc quan tâm.

Nội dung cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đề cập toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân; từ phân tích các khái niệm cơ bản, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, bài học kinh nghiệm, đến dự báo những yếu tố tác động, chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

Cuốn sách là tài liệu quý giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của mình và hành động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cuốn sách cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự kỳ vọng của người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân đối với việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, để Công an nhân dân ngày càng trưởng thành, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, đất nước, là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn vững chắc” của chế độ, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.