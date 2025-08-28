Hai ấn phẩm đặc biệt trong Triển lãm thành tựu đất nước

Ngày 28/8, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức Lễ giới thiệu sách "Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử" và "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".

Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương - tham quan khu trưng bày triển lãm của ngành xuất bản sáng 28/8. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Đây là sự kiện quan trọng mở đầu các hoạt động tại gian trưng bày xuất bản được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm làm chủ biên, lại là một ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chào mừng đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cuốn sách phân tích và làm rõ những quyết sách lịch sử của Đảng ở mỗi kỳ đại hội, định hướng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cách mạng phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Đây không chỉ là công trình tổng kết lý luận - thực tiễn sâu sắc, mà còn là sự đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Cuốn sách Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an là ấn phẩm do Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo biên soạn, khẳng định truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Cuốn sách đã ra mắt vào ngày 15/8 tại Bộ Công an, TP Hà Nội.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thúy Hạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, ôn lại những truyền thống quý báu của Đảng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm nêu rõ, kể từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một dấu mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm cùng với sự trưởng thành về tư duy lý luận và hoạt động lãnh đạo của Đảng ta trong thực tiễn.

Theo Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nội dung cuốn sách cho thấy trong 95 năm qua, Đảng ta đã nỗ lực không ngừng, bám sát tình hình thực tiễn trong nước và thế giới để ban hành các quyết sách, chiến lược đúng đắn, sáng tạo đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để có những thắng lợi vĩ đại, vinh quang, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển vững mạnh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Những quyết sách ấy là cơ sở quan trọng định hướng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ cách mạng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử (trái) và cuốn Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an. Ảnh: Thúy Hạnh - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

Nhân dịp này, để lan tỏa giá trị, ý nghĩa của hai ấn phẩm đặc biệt, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng cuốn sách Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an và Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an.