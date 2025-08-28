Tin buồn cho giới xuất bản Mỹ

Tỷ lệ người Mỹ đọc sách vì sở thích đã giảm từ 28% xuống còn 16% trong hai thập niên qua, bất chấp tác động tích cực của việc đọc đến sức khỏe tinh thần.

Nghiên cứu ch thấy số người đọc sách để giải trí ở Mỹ trong năm 2023 chỉ còn 16%, giảm 40% so với 2004. Ảnh: Guardian.

Dựa trên dữ liệu của hơn 236.000 người trong giai đoạn 2003-2023, nghiên cứu từ các nhà khoa học của Đại học Florida và University College London (Mỹ) cho thấy số người đọc sách để giải trí đã giảm mạnh.

Nghiên cứu thống kê tỷ lệ người Mỹ đọc sách, báo, tạp chí vì sở thích giảm trung bình 3% mỗi năm. Đỉnh điểm là năm 2004, 28% người Mỹ đọc mỗi ngày; năm 2023, con số này chỉ còn 16%.

Đáng chú ý, định nghĩa “đọc” trong khảo sát không giới hạn ở sách in mà bao gồm báo, tạp chí in - điện tử và sách nói. Bà Jill Sonke, đồng tác giả nghiên cứu, cho rằng đây là một xu hướng “suy giảm ổn định và kéo dài”, đáng báo động về mặt sức khỏe cộng đồng.

“Đọc sách vốn là một công cụ đơn giản nhưng mang lại tác động tích cực, mạnh mẽ đến đời sống tinh thần. Nếu chúng ta đánh mất thói quen này thì đó là một mất mát nghiêm trọng”, bà nhận định.

Dữ liệu cũng chỉ ra mức giảm lớn hơn ở các nhóm thu nhập thấp, sống ở nông thôn và có trình độ học vấn thấp. Phụ nữ vẫn đọc nhiều hơn nam giới nhưng nhìn chung, cả hai giới đều giảm đọc. Một điều tích cực là nhóm người vẫn duy trì thói quen đọc lại có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho việc này.

“Đáng buồn thay, những người có thể hưởng lợi nhiều nhất từ việc đọc như người có hoàn cảnh khó khăn, lại là những người ít đọc nhất”, bà Daisy Fancourt, đồng tác giả nghiên cứu, nói thêm.

Theo các chuyên gia, lý do chính của xu hướng này là áp lực kinh tế, thời gian giải trí thiếu thốn và thư viện hoặc sách báo trở nên khó tiếp cận. Ngoài ra, người được khảo sát có xu hướng lướt mạng xã hội để giải trí nhiều hơn đọc sách.

Dù vậy, ngành xuất bản Mỹ vẫn có một điểm sáng nhỏ khi doanh số sách in năm tăng nhẹ vào năm 2024. Thể loại tiểu thuyết người lớn, đặc biệt là cuốn The Women của Kristin Hannah, chiếm tỷ lệ đáng kể. Theo các thống kê mới nhất, Mỹ đứng thứ 36 thế giới về tỷ lệ người dân biết chữ (ước tính 79%).