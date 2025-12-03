Miền Trung mưa lớn diện rộng, miền Bắc chuyển rét

Dự báo thời tiết 3/12, không khí lạnh tràn xuống và bắt đầu ảnh hưởng miền Bắc khiến khu vực này chuyển rét từ đêm; miền Trung mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ gần sáng 3/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét từ đêm 3/12, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong ngày 3/12, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C, vùng núi Bắc Bộ 13-15°C, có nơi dưới 12°C; Bắc Trung Bộ 15-18°C.

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển rét từ đêm 3/12 sau khi không khí lạnh bao trùm, nhiệt độ thấp nhất dao động 15-18°C.

Miền Bắc chuyển rét cả ngày từ đêm 3/12. Ảnh minh hoạ: Khổng Chí/VTCNews

Tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15 Koto, trên cao là nhiễu động trong đới gió đông nên từ nay đến 4/12, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to diện rộng.

Theo đó, ngày 3/12, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Đêm 3/12 và ngày 4/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Từ đêm 4/12, mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xu hướng giảm dần.Cũng theo cơ quan khí tượng, cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông từ chiều 3/12. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/12/2025

TP Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa mưa, mưa nhỏ rải rác, trong đó, khu Tây Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, khu Tây Bắc 10-13°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, khu Tây Bắc 24-27°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng và sáng gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi 11-14°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to, trong đó, TP Huế mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23°C, phía Nam 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C, phía Nam 29-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều 3/12 mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều 3/12 mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều 3/12 mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C, có nơi trên 32°C.