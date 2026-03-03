Xe bồn tông xe đầu kéo, xa lộ Hà Nội ùn hơn 1 km

Khi đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, xe đầu kéo container bất ngờ bị xe bồn lưu thông cùng chiều tông mạnh vào đuôi.

Trưa 3/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) khiến một người bị thương nặng, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài hơn 1 km

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15 cùng ngày, xe đầu kéo container khi đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, bất ngờ bị xe bồn lưu thông cùng chiều tông mạnh từ phía sau.

Hình ảnh đầu xe bồn không còn nguyên vẹn sau tai nạn.

Cú va chạm khiến phần đầu xe bồn biến dạng, cabin bị móp méo, tài xế mắc kẹt bên trong. Người dân địa phương nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân sau đó nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trưa và trên tuyến giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM nên gây ùn tắc.

Ghi nhận của phóng viên đến hơn 12h30, dòng xe ùn ứ nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km từ khu vực cầu vượt Ngã tư Thủ Đức. Các phương tiện di chuyển chậm, nhích từng chút dưới thời tiết nắng nóng.

Lực lượng chức năng phường Tăng Nhơn Phú phối hợp CSGT có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.