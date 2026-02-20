Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người dân ùn ùn quay lại TP.HCM

  • Thứ sáu, 20/2/2026 19:13 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Chiều 20/2 (mùng 4 Tết), dòng phương tiện từ các tỉnh đổ về TPHCM tăng mạnh, khiến nhiều tuyến đường, trong đó có quốc lộ 1 và các tuyến cao tốc đông đúc, ùn ứ.

TP.HCM anh 1

Ghi nhận tại ngã tư Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp), nơi giao nhau giữa quốc lộ 1 với đường ĐT.878 và ĐT.870, hàng đoàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp.
TP.HCM anh 2TP.HCM anh 3

Trên đường ĐT.870 (hướng từ cầu Rạch Miễu 2 về quốc lộ 1), dòng xe ô tô cũng phải nhích từng chút qua khu vực ngã tư Đồng Tâm.
TP.HCM anh 4
TP.HCM anh 5

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn trở lại TP.HCM.
TP.HCM anh 6

Người dân đội nắng quay trở lại TP.HCM trong chiều mùng 4 Tết.
TP.HCM anh 7

Dưới cái nắng oi bức, người đi đường dừng lại ven quốc lộ mua nước giải khát để tiếp sức tiếp tục hành trình.
TP.HCM anh 8

Tình trạng đông đúc xuất hiện xuyên suốt tuyến quốc lộ 1 từ Đồng Tháp, Tây Ninh về TP.HCM, nhiều phương tiện “chật cứng” khi tiến gần TP.HCM.
TP.HCM anh 9

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đoạn quốc lộ 1 qua cầu Bến Lức đông đúc phương tiện. Dòng xe di chuyển chậm đến nút giao quốc lộ 1 - đường ĐT.830 (xã Bến Lức, Tây Ninh).
TP.HCM anh 10

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều người phải dừng xe tìm bóng râm để nghỉ ngơi.
TP.HCM anh 11TP.HCM anh 12

Nhiều trẻ theo chân ba mẹ trở lại TP.HCM.
TP.HCM anh 13

Đến khoảng 16h, trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây TP.HCM, dòng người và phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về tiếp tục gia tăng vào khung giờ chiều.
TP.HCM anh 14

Chị Lê Ngọc Mai Phương (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Đồ đạc lỉnh kỉnh sau xe, ai nấy đều chật vật với dòng xe đông đúc. Xe máy và ôtô chen chúc, di chuyển rất chậm”.

Ùn ứ ở các cao tốc hướng về TP.HCM

Không chỉ quốc lộ 1 “nín thở” vì lưu lượng phương tiện tăng đột ngột mà các tuyến cao tốc hướng về TP.HCM cũng chật kín phương tiện và bắt đầu xuất hiện ùn ứ ở nhiều vị trí vào chiều mùng 4 Tết.

Tại cao tốc Cần Thơ về Mỹ Thuận, tình trạng ùn ứ bắt đầu xảy ra khiến dòng xe nối đuôi xếp hàng dài hàng cây số.

TP.HCM anh 15

Dòng xe xếp hàng dài trên cao tốc Cần Thơ đi Mỹ Thuận. Ảnh: Người dân chia sẻ.

Tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM, lưu lượng xe gia tăng rõ rệt, khiến nhiều đoạn phải di chuyển chậm vào giờ cao điểm chiều mùng 4 Tết.

TP.HCM anh 16

Phương tiện xếp hàng nhích từng chút trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (hướng về TP.HCM). Ảnh do tài xế chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều tài xế có hành trình từ Phan Thiết (Lâm Đồng) về TP.HCM qua cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng phản ánh tình trạng kẹt xe ở một số đoạn khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Hữu Huy/Tiền Phong

