Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực bỏ phiếu, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh.

Sáng 12/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn, đã chủ trì cuộc họp với các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia để đánh giá, rà soát các công việc chuẩn bị cho Ngày bầu cử 15/3.

Giai đoạn quyết định thành công cuộc bầu cử

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chỉ còn 3 ngày nữa, ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực rất lớn của các cơ quan Quốc hội, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các bộ, ngành và địa phương trong suốt thời gian qua.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Thống kê sơ bộ, đến nay cả nước có gần 79 triệu cử tri, tại hơn 72 nghìn khu vực bỏ phiếu, với hệ thống tổ chức bầu cử được chuẩn bị đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở.

Khẳng định, công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này đã cơ bản sẵn sàng, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh mong muốn chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Hội đồng Bầu cử quốc gia là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu phải đạt mức cao, bởi đây là ngày hội non sông, ngày phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển.

"Từ nay đến Ngày bầu cử là giai đoạn quyết định thành công của toàn bộ cuộc bầu cử. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong tổ chức thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cuộc bầu cử và niềm tin của cử tri, nhân dân", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Mọi vấn đề phát sinh phải được xử lý kịp thời

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Các cơ quan chức năng cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực bỏ phiếu, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời cần chú trọng đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, không để các thế lực xấu lợi dụng bầu cử để gây mất ổn định.

Cùng với đó, cần chuẩn bị tốt công tác theo dõi, tổng hợp tình hình, duy trì chế độ báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác trong Ngày bầu cử để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Lâm Hiển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý các Tiểu ban cần chuẩn bị đầy đủ phương án xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trong Ngày bầu cử, tinh thần là chủ động từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ; mọi vấn đề phát sinh phải được xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và đúng pháp luật.

Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Qua báo cáo cho thấy, số đơn thư liên quan đến bầu cử không lớn, phần lớn là đơn trùng lặp hoặc không đủ điều kiện xử lý, chưa phát sinh vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi sát, khẩn trương tiếp nhận, phân loại, thẩm tra, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý dứt điểm các vụ việc đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật…

"Tinh thần chung là phải xử lý đúng pháp luật, kịp thời, dứt điểm; không để đơn thư ảnh hưởng đến tiến độ bầu cử và việc xác nhận tư cách người trúng cử", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.