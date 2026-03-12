Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe ben 'ủi' ôtô trên đường khiến nhiều người hoảng hồn

  • Thứ năm, 12/3/2026 22:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc ôtô 5 chỗ nằm ngang trước đầu xe ben và bị "ủi" một đoạn trên đường, may mắn vụ việc không xảy ra thương vong.

Chiều 12/3, người tham gia giao thông trên Quốc lộ 13 hoảng hốt khi chứng kiến cảnh chiếc ôtô 5 chỗ bị xe ben "ủi" trong tư thế nằm ngang.

Ôtô 5 chỗ bị xe ben "ủi" tại khu vực vòng xoay Gò Đậu.

Theo thông tin ban đầu từ một số người dân tại hiện trường, trước đó xe ben lưu thông trên Quốc lộ 13, hướng từ Tây Nguyên đi TP.HCM. Khi xe đi tới đoạn vòng xoay Gò Đậu thuộc phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), thì xảy ra va chạm với ôtô 5 chỗ.

Chiếc ôtô 5 chỗ nằm ngang trước đầu xe ben và bị "ủi" từ bên kia đường đến hết vòng xoay.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cùng Công an phường nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc không có thương vong, nhưng ôtô 5 chỗ hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hương Chi/Tiền Phong

