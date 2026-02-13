Hàng nghìn lon bia rơi xuống đường ở TP.HCM

Chiều muộn 13/2, tại khu vực ngã tư đường Độc Lập – Trần Quang Diệu (xã Phú Giáo, TP.HCM) xảy ra sự cố giao thông liên quan đến xe tải biển số 50H-685.50 do anh Nguyễn Văn Hảo (SN 1996, ngụ xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) điều khiển.
Lực lượng an ninh cơ sở và người dân hỗ trợ tài xế thu gom bia.
Theo ghi nhận ban đầu, xe tải chở bia lưu thông theo hướng từ chợ Phước Vĩnh đến ngã tư và quay đầu xe. Do mặt đường nghiêng, nhiều bia trên thùng xe bị rơi xuống lòng đường.
Nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, cùng người dân hỗ trợ tài xế thu gom bia, dọn dẹp hiện trường.
Bia rơi xuống đường được lực lượng chức năng địa phương cùng người dân hỗ trợ đưa vào vỉa hè.
Nhờ tinh thần trách nhiệm của lực lượng an ninh cơ sở và sự chung tay hỗ trợ của người dân, toàn bộ số hàng hóa đã được thu gom, tình hình giao thông tại khu vực nhanh chóng trở lại bình thường.
