Xã hội

Hai nữ sinh tử vong do trượt chân xuống đập nước

  • Thứ năm, 5/3/2026 20:30 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Chiều 5/3, 6 học sinh ở phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai) rủ nhau đến khu vực đập nước thuộc phường Âu Lâu để chơi. Trong lúc vui chơi, 2 nữ sinh không may trượt chân, ngã xuống khu vực nước sâu.

Lãnh đạo UBND phường Âu Lâu (tỉnh Lào Cai) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, 6 học sinh trú tại phường Văn Phú rủ nhau tới khu vực đập nước trên địa bàn phường Âu Lâu để chơi. Trong lúc vui chơi, 2 nữ sinh (14 tuổi) không may trượt chân, ngã xuống khu vực nước sâu.

Hai nu sinh, Tu vong, Truot chan xuong dap anh 1

Hiện trường vụ việc.

Phát hiện sự việc, những người đi cùng đã hô hoán và báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng tới hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, cả hai nạn nhân đã tử vong. Thi thể các nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

https://tienphong.vn/hai-nu-sinh-tu-vong-do-truot-chan-xuong-dap-nuoc-post1825160.tpo

Thành Đạt/Tiền Phong

