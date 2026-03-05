Hỏa hoạn thiêu rụi xe khách khi đang chờ đón công nhân ở Bắc Ninh

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, không lắp đặt thêm các thiết bị, phụ tùng và thay đổi công năng, thiết kế xe.

Khoảng 14h15 ngày 5/3, tại cổng số 2, Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Ninh) xảy ra vụ cháy xe khách 40 chỗ khi đang chờ đón công nhân.

Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã khẩn trương điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy tới hiện trường, nhanh chóng khống chế đám cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN phát.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 98G-X04.X6, do tài xế Ong Thế H. (sinh năm 1975, ở xã Lục Nam) điều khiển, đang đỗ bên đường gần cổng số 2, Khu công nghiệp Vân Trung để chờ đón công nhân tan ca thì bất ngờ bốc khói, sau đó bùng cháy dữ dội từ phía đuôi xe và nhanh chóng lan ra toàn bộ phương tiện.

Phát hiện sự việc, tài xế và người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành do ngọn lửa bùng phát mạnh và lan nhanh. Mặc dù lực lượng chữa cháy có mặt và dập tắt đám cháy nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ nội thất bên trong xe.

Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện của xe, không tự lắp đặt thêm các thiết bị, phụ tùng hoặc thay đổi công năng, thiết kế xe; xem xét, sử dụng nguồn xăng dầu có chất lượng.