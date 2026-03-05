Ông Phạm Văn Thanh: Khát vọng làm 'cầu nối tin cậy' của nhân dân

Ngày 3/3, tại phường Trung Mỹ Tây và phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM), ông Phạm Văn Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước và 8 năm giữ cương vị người đứng đầu một tập đoàn giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, ông Phạm Văn Thanh được cử tri quan tâm không chỉ bởi vị trí công tác, mà bởi chiều sâu năng lực và kinh nghiệm thực tiễn tích lũy qua quá trình xử lý những bài toán kinh tế phức tạp, có tác động lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống người dân.

Ông Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu về chương trình hành động của mình. Ông Thanh khẳng định sẽ theo đuổi đến cùng những kiến nghị chính đáng của cử tri, luôn làm việc với tinh thần: "Nói rõ và nói thật điều mình có thể làm; Làm hết trách nhiệm trong thẩm quyền và theo đến cùng những gì đã cam kết".

Lắng nghe những vấn đề sát sườn đời sống người dân

Tại 2 buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri đã thẳng thắn trao đổi về các vấn đề dân sinh: chi phí sinh hoạt, việc làm, giáo dục, an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, hạ tầng giao thông và tình trạng ngập nước trên địa bàn.

Đó không phải là những vấn đề mang tính lý thuyết, mà là câu chuyện cụ thể của từng gia đình: làm sao để giá cả ổn định hơn; làm sao để các dự án giao thông không kéo dài; làm sao để chuyển đổi số thực sự giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ giảm chi phí và thuận lợi hơn trong hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Thanh nhấn mạnh: Điều người dân mong đợi không phải là những lời hứa, mà là những quyết sách đúng và trúng với thực tiễn. Theo ông, kinh nghiệm nhiều năm điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường thế giới biến động cho thấy, nếu cơ chế chính sách thiếu linh hoạt và không có tính dự báo, chi phí sinh hoạt của người dân sẽ chịu tác động dây chuyền. Chính vì vậy, theo ông, vai trò của đại biểu Quốc hội không chỉ là phản ánh ý kiến cử tri, mà còn phải tham gia hoàn thiện cơ chế để những bất cập không lặp lại theo chu kỳ.

Ông Phạm Văn Thanh nhấn mạnh vai trò của đại biểu Quốc hội không chỉ dừng ở việc phát biểu tại nghị trường, mà phải trở thành một "cầu nối tin cậy" giữa thực tiễn địa phương và quá trình hoạch định chính sách ở Trung ương.

3 nhóm ưu tiên gắn với tư duy hệ thống và cải cách

Từ thực tiễn quản trị và điều hành, ông xác định 3 nhóm nội dung ưu tiên nếu được cử tri tín nhiệm.

Thứ nhất, tham gia hoàn thiện cơ chế điều hành nhằm góp phần ổn định giá cả và chi phí sinh hoạt, đặc biệt bảo vệ nhóm người lao động và hộ gia đình thu nhập trung bình, thấp. Ông cho rằng ổn định kinh tế vĩ mô chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành sự ổn định trong từng bữa ăn, từng khoản chi của người dân. Chính sách tốt phải hướng đến giảm áp lực chi phí và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước biến động bên ngoài.

Thứ hai, tăng cường giám sát tiến độ và hiệu quả các dự án hạ tầng giao thông, đồng thời thúc đẩy giải pháp xử lý tình trạng ngập nước, những vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống tại Trung Mỹ Tây và Đông Hưng Thuận. Theo ông, bài toán hạ tầng không chỉ là đầu tư thêm nguồn lực, mà cần đổi mới cách quản lý dự án, nâng cao trách nhiệm giải trình và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Mỗi đồng vốn đầu tư công phải tạo ra giá trị thực chất cho người dân.

Thứ ba, thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất và toàn diện, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận công nghệ, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao năng suất. Theo ông, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình tái cấu trúc phương thức quản lý và cung ứng dịch vụ công, qua đó giảm chi phí xã hội, tăng tính minh bạch và tối đa hóa giá trị cho nền kinh tế, nhất là kinh tế của những siêu đô thị như thành phố Hồ Chí Minh.

Từ điều hành doanh nghiệp đến tư duy chính sách

Trong nhiều năm giữ vai trò đứng đầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, ông Phạm Văn Thanh trực tiếp tham gia điều hành trong những thời điểm thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, nguồn cung căng thẳng, giá cả dao động lớn. Khi đó, bài toán không đơn thuần là kinh doanh, mà là bảo đảm dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn, góp phần giữ ổn định vĩ mô và tâm lý thị trường.

Chính những trải nghiệm thực tiễn ấy giúp ông nhận thức sâu sắc rằng chính sách phải đi trước một bước, phải có cơ chế dự phòng và khả năng điều chỉnh linh hoạt. Theo ông, kinh nghiệm quản trị trong môi trường biến động cao là nền tảng quan trọng để tham gia vào quá trình xây dựng và giám sát thực thi chính sách ở tầm Quốc hội.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri tại Phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM

Đại biểu Quốc hội phải là "cầu nối tin cậy" và tạo giá trị gia tăng cho địa phương

Phát biểu về chương trình hành động, ông nhấn mạnh vai trò của đại biểu Quốc hội không chỉ dừng ở việc phát biểu tại nghị trường, mà phải trở thành một “cầu nối tin cậy” giữa thực tiễn địa phương và quá trình hoạch định chính sách ở Trung ương.

Theo ông, cầu nối không chỉ là chuyển tải kiến nghị, mà còn là phân tích, hệ thống hóa và đề xuất giải pháp có tính khả thi cao, giúp tối đa hóa giá trị từ các cơ chế, chính sách được ban hành. Với kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp có quy mô quốc gia, phạm vi hoạt động quốc tế,và tham gia các hội đồng tư vấn kinh tế, ông cho rằng mình có thể góp phần chuyển tải tiếng nói của TP.HCM trên cơ sở dữ liệu, thực tiễn và tư duy cải cách.

Trong bối cảnh TP.HCM đang cần những cơ chế đặc thù và nguồn lực mới để phát triển đột phá, vai trò của đại biểu, theo ông, là góp phần thiết kế và thúc đẩy các giải pháp có tính đổi mới, tạo dư địa phát triển dài hạn cho đô thị lớn nhất cả nước.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri tại Phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM

Cam kết trách nhiệm và theo đuổi đến cùng

"Nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội rất rộng, không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng không được né tránh trách nhiệm", ông khẳng định. Nếu được cử tri tín nhiệm, ông cam kết làm việc với tinh thần nói rõ và nói thật điều mình có thể làm; làm hết trách nhiệm trong thẩm quyền; và theo đuổi đến cùng những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Với khát vọng đóng góp nhiều hơn cho không gian chính sách quốc gia, cùng tinh thần đổi mới của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp luôn theo đuổi cải cách và hiệu quả, ông Phạm Văn Thanh cho thấy hình ảnh một ứng cử viên hướng tới vai trò đại biểu Quốc hội không chỉ lắng nghe, mà còn hành động trên nền tảng thực tiễn; không chỉ phản ánh ý kiến, mà còn kiến tạo giải pháp; kết nối hiệu quả giữa địa phương và Trung ương, hướng đến những giá trị bền vững và lâu dài cho Thành phố và đất nước.

Khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, điều chú ý không chỉ là kinh nghiệm quản trị, mà là cách ông nhìn nhận lại vai trò của mình trong một trọng trách mới. Ông không xem việc ứng cử là bước mở rộng vị trí, mà là một thử thách chính trị - tư duy - trách nhiệm ở tầm cao hơn. Theo ông, điều hành một doanh nghiệp lớn giúp hiểu sâu thị trường, nhưng để đất nước phát triển bền vững, cần một không gian hành động rộng hơn - đó là không gian chính sách.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại 2 phường diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của người dân đối với các ứng cử viên. Qua các ý kiến trao đổi, có thể thấy mong muốn chung của cử tri là những đại biểu không chỉ có tâm huyết, mà còn có kinh nghiệm thực tiễn, tư duy cải cách và khả năng thúc đẩy chính sách đi vào cuộc sống.