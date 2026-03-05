Quốc lộ 13 mở rộng 8 làn, giao thông phía bắc TP.HCM dần thông thoáng

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II tới. Khi hoàn tất, tuyến Quốc lộ 13 được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông ở cửa ngõ phía Bắc TP.HCM, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thương giữa TP.HCM và các tỉnh trong khu vực.