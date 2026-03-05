Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quốc lộ 13 mở rộng 8 làn, giao thông phía bắc TP.HCM dần thông thoáng

  • Thứ năm, 5/3/2026 16:00 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Quốc lộ 13 tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ đang dần thay đổi diện mạo khi được mở rộng lên 8 làn xe.

Quoc lo 13 anh 1

Tuyến quốc lộ này có tổng chiều dài hơn 145 km, đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thương giữa TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của đô thị và công nghiệp tại Bình Dương cũ khiến lưu lượng phương tiện trên tuyến đường tăng mạnh trong nhiều năm qua.
Quoc lo 13 anh 2

Năm 2022, tỉnh Bình Dương khởi công dự án nâng cấp Quốc lộ 13 qua địa bàn tỉnh với chiều dài khoảng 15 km. Tuyến đường được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe với tổng kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng.
Quoc lo 13 anh 3

Dự án tập trung cải tạo các đoạn thường xuyên ùn tắc nhằm nâng cao khả năng lưu thông và đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, hơn 9 km từ khu vực Ngã ba Ông Bố đến đường Vành đai 3 được mở rộng lên 8 làn xe.
Quoc lo 13 anh 4

Vị trí đoạn được mở rộng trên QL 13.
Quoc lo 13 anh 5

Máy xúc đào lớp mặt đường cũ trên Quốc lộ 13 để phục vụ công tác cải tạo, nâng cấp tuyến đường.
Quoc lo 13 anh 6

Các đoạn nền đường sau khi được xe lu đầm chặt và lót đá đang được triển khai thảm nhựa để hoàn thiện mặt đường.
Quoc lo 13 anh 7

Theo ghi nhận, đoạn đường từ cầu Ông Bố đến giao lộ Lê Hồng Phong dài khoảng 9,5 km đã được kẻ vạch sơn, phân làn rõ ràng. Hạ tầng giao thông trên tuyến được hoàn thiện dần, giúp phương tiện di chuyển thuận lợi hơn so với trước đây.
Quoc lo 13 anh 8

Công nhân đang đổ bê tông phần vỉa hè dọc tuyến đường, một trong những hạng mục hoàn thiện của dự án nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người đi bộ.
Quoc lo 13 anh 9

Tại khu vực phường Bình Hòa, hơn 500 m mặt đường đã được lắp đặt dải phân cách cứng để tổ chức lại giao thông 4 làn xe theo hướng TP.HCM - Đồng Nai.

Quoc lo 13 anh 10

Tại đoạn đường dài gần 1 km qua phường Thuận Giao, đơn vị thi công đã lắp đặt dải phân cách cứng để tách riêng làn ôtô và xe máy. Việc phân luồng này nhằm giảm xung đột giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm.
Quoc lo 13 anh 11

Hệ thống biển báo và bảng chỉ dẫn giao thông cũng được lắp đặt nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Quoc lo 13 anh 12

Các đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục còn lại của dự án. Các công đoạn như hoàn thiện vỉa hè, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan đang được gấp rút triển khai.
Quoc lo 13 anh 13

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II tới. Khi hoàn tất, tuyến Quốc lộ 13 được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông ở cửa ngõ phía Bắc TP.HCM, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thương giữa TP.HCM và các tỉnh trong khu vực.

Hoài Bảo

