Chủ tịch Quốc hội tiễn tân binh TP.HCM nhập ngũ

Em gái 6 tuổi của tân binh Lê Nguyễn Hoàng Thanh khóc và ôm chàng trai. "Ở nhà hai anh em thân lắm, em gái chưa biết nhiều nhưng nghe nói anh trai đi xa thì khóc suốt", Hoàng Thanh chia sẻ.