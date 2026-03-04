Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chủ tịch Quốc hội tiễn tân binh TP.HCM nhập ngũ

  • Thứ tư, 4/3/2026 09:59 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến động viên, tiễn các thanh niên tại TP.HCM lên đường nhập ngũ nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026.

nhap ngu TP.HCM anh 1

Sáng 4/3, TP.HCM tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Tại điểm giao nhận quân Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa), hàng nghìn thanh niên tập trung từ sáng sớm.
nhap ngu TP.HCM anh 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng có mặt để động viên, tặng quà và tiễn những tân binh lên đường nhập ngũ nghĩa vụ năm 2026.
nhap ngu TP.HCM anh 3

Đây là điểm giao quân trọng điểm của TP.HCM, số lượng tân binh tại đây khoảng 2.000 người, từ nhiều phường trên địa bàn.
nhap ngu TP.HCM anh 4

Em gái 6 tuổi của tân binh Lê Nguyễn Hoàng Thanh khóc và ôm chàng trai. "Ở nhà hai anh em thân lắm, em gái chưa biết nhiều nhưng nghe nói anh trai đi xa thì khóc suốt", Hoàng Thanh chia sẻ.
nhap ngu TP.HCM anh 5

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, năm 2026 thành phố được giao tuyển chọn và gọi 9.105 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 7.300 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 1.805 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.
nhap ngu TP.HCM anh 6

Không khí tiễn các tân binh diễn ra trong xúc động, nhiều người rơi nước mắt khi biết sắp phải xa con. Thậm chí, có gia đình còn có ông, bà đi theo để tiễn cháu lên đường nhập ngũ.
nhap ngu TP.HCM anh 7

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thắp lửa mở hội giao quân. Đại diện chính quyền và thanh niên nhập ngũ cũng phát biểu trước khi các tân binh lên đường về đơn vị.
nhap ngu TP.HCM anh 8

Đào Ngọc Long (phường Thuận Giao) trong vòng tay người thân trước giờ nhập ngũ. Chàng trai cảm thấy tự hào khi là một trong những công dân tham gia nghĩa vụ, thực hiện trách nghiệm của một thanh niên trẻ.
nhap ngu TP.HCM anh 9

Ông Lê Văn Trường nghẹn ngào nắm tay cậu con trai Lê Phước Sang (18 tuổi) trước lúc lên xe. "Con trai còn trẻ lắm, sợ nó chưa lo được cho bản thân", ông Trường xúc động nói.
nhap ngu TP.HCM anh 10

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM là địa phương có chỉ tiêu giao quân cao nhất cả nước năm 2026. Các buổi lễ giao nhận quân được tổ chức trang nghiêm, tạo khí thế cho ngày hội tòng quân của thanh niên thành phố.

Hôm nay, thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ

Từ ngày 4 tới 5/3, thanh niên cả nước chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.

24:1444 hôm qua

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

Tu nguyen giao nop te te quy hiem o Can Tho hinh anh

Tự nguyện giao nộp tê tê quý hiếm ở Cần Thơ

47 phút trước 06:03 5/3/2026

0

Chiều 4/3, Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phối hợp bàn giao một con tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Duy Hiệu

nhập ngũ TP.HCM TP.HCM nhập ngũ tân binh TP.HCM công an quân đội

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý