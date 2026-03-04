Chủ tịch Quốc hội tiễn tân binh TP.HCM nhập ngũ

|
Sáng 4/3, TP.HCM tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Tại điểm giao nhận quân Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa), hàng nghìn thanh niên tập trung từ sáng sớm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng có mặt để động viên, tặng quà và tiễn những tân binh lên đường nhập ngũ nghĩa vụ năm 2026.
Đây là điểm giao quân trọng điểm của TP.HCM, số lượng tân binh tại đây khoảng 2.000 người, từ nhiều phường trên địa bàn.
Em gái 6 tuổi của tân binh Lê Nguyễn Hoàng Thanh khóc và ôm chàng trai. "Ở nhà hai anh em thân lắm, em gái chưa biết nhiều nhưng nghe nói anh trai đi xa thì khóc suốt", Hoàng Thanh chia sẻ.
Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, năm 2026 thành phố được giao tuyển chọn và gọi 9.105 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 7.300 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 1.805 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.
Không khí tiễn các tân binh diễn ra trong xúc động, nhiều người rơi nước mắt khi biết sắp phải xa con. Thậm chí, có gia đình còn có ông, bà đi theo để tiễn cháu lên đường nhập ngũ.
Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thắp lửa mở hội giao quân. Đại diện chính quyền và thanh niên nhập ngũ cũng phát biểu trước khi các tân binh lên đường về đơn vị.
Đào Ngọc Long (phường Thuận Giao) trong vòng tay người thân trước giờ nhập ngũ. Chàng trai cảm thấy tự hào khi là một trong những công dân tham gia nghĩa vụ, thực hiện trách nghiệm của một thanh niên trẻ.
Ông Lê Văn Trường nghẹn ngào nắm tay cậu con trai Lê Phước Sang (18 tuổi) trước lúc lên xe. "Con trai còn trẻ lắm, sợ nó chưa lo được cho bản thân", ông Trường xúc động nói.
Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM là địa phương có chỉ tiêu giao quân cao nhất cả nước năm 2026. Các buổi lễ giao nhận quân được tổ chức trang nghiêm, tạo khí thế cho ngày hội tòng quân của thanh niên thành phố.
