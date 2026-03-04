Cận cảnh 8 nhà dân chơi vơi chục mét sau khi hạ cốt nền đường

Đứng trước căn nhà tình tương, vợ chồng anh Đỗ Văn Nam cho biết cả gia đình anh gồm 6 người đã di chuyển vào trong rẫy cách nhà khoảng 4 km để sinh sống tạm bợ trong căn chòi được dựng tạm chưa tới 10 m2. "Nhà có con nhỏ chưa được 4 tuổi nên tôi sợ lắm, ở trong rẫy dù sinh hoạt khó khăn nhưng sẽ an toàn cho đứa nhỏ hơn", chị Kim Thị Phận cho biết.