Cận cảnh 8 nhà dân chơi vơi chục mét sau khi hạ cốt nền đường

|
Hơn hai tháng qua, 8 hộ dân xã Tân Lợi (Đồng Nai) sống trong cảnh lo lắng khi đơn vị thi công hạ cốt nền sâu 8-9 m để mở rộng tuyến tỉnh lộ, tạo các vách đất dựng đứng sát nhà, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Đây là trục huyết mạch nối Đồng Xoài với Đồng Nai qua cầu Mã Đà.
|
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào chiều 3/3, nhà thầu vẫn tiếp tục rầm rộ thi công hạ cốt nền đường, nhiều xe ben xếp hàng đậu sẵn chờ chuyển cát đi.
|
Các hộ dân ở đây cho biết kiến nghị đã được gửi đến chính quyền địa phương và chủ đầu tư. Báo chí cũng đã nhiều lần phản ánh thực trạng. Tuy nhiên, thay vì tạm dừng để xử lý triệt để các điểm mất an toàn, công trường vẫn duy trì tiến độ.
|
Phía sau nhà anh Võ Văn Trọn, hoạt động thi công vẫn diễn ra cả vào ban đêm, tiếng máy móc và xe cơ giới kéo dài khiến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh bị xáo trộn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi.
|
Căn nhà tình thương của vợ chồng anh Đỗ Văn Nam và chị Kim Thị Phận nằm lọt thỏm giữa các vách đất dựng đứng, nền nhà cao hơn mặt đường mới nhiều mét, phía trước là vực sâu, phía sau tiếp tục bị cắt gọt đất vào ban đêm.
|
Đứng trước căn nhà tình tương, vợ chồng anh Đỗ Văn Nam cho biết cả gia đình anh gồm 6 người đã di chuyển vào trong rẫy cách nhà khoảng 4 km để sinh sống tạm bợ trong căn chòi được dựng tạm chưa tới 10 m2. "Nhà có con nhỏ chưa được 4 tuổi nên tôi sợ lắm, ở trong rẫy dù sinh hoạt khó khăn nhưng sẽ an toàn cho đứa nhỏ hơn", chị Kim Thị Phận cho biết.
|
Phía đối diện, nhà ông Nguyễn Văn Phước nằm cheo leo bên đường. Ông cho biết gia đình chưa có nơi ở khác nên phải tạm bám trụ, mỗi khi xe chạy qua, căn nhà rung lắc, tiềm ẩn nguy cơ sập bất cứ lúc nào.
|
Không còn đường đi vào nhà, ông phải bắt thang để tiện di chuyển ra vào hơn. Chiếc xe ôtô để ông chạy dịch vụ cũng phải gửi nhà người thân cách hàng km.
|
Không còn lối đi, người dân phải tự mở đường mòn dốc đứng để di chuyển. "Đường chỉ đi được mùa khô, trời mưa, xe máy khó lên xuống, trong khi vách đất hai bên đã xuất hiện nhiều vết nứt, rất nguy hiểm", ông Trần Phận cho biết.
|
Nhà anh Dường A Ửng không còn lối đi nên phải mượn sân của nhà hàng xóm để di chuyển ra vào. "Mỗi lần dắt xe qua chỗ này, tôi hồi hộp lắm không biết sạt lở rớt xuống vực bất cứ lúc nào", anh Ửng chia sẻ.
|
Cách đó khoảng 50 m, căn nhà anh Võ Văn Trọn nằm chênh vênh bên bờ taluy. Do dốc cao, anh phải trải lưới thép B40 để tăng độ bám khi đi lại.
|
Anh cho biết việc thi công khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đảo lộn sinh hoạt gia đình. Anh Trọn cho biết phải gửi con ngủ ở nhà ngoại, chỉ để con về ăn cơm trưa tại nhà và mong sớm có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân.
|
Nhiều trụ điện quanh khu vực này nằm chênh vênh ở độ cao gần chục mét so vơi mặt đường đã xuất hiện dấu vết nút toác, có thể sạt lở bất cứ lúc nào.
|
Sau khi nhận phản ánh, UBND xã Tân Lợi đã ghi nhận và kiến nghị chủ đầu tư sớm có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình thi công cũng như thực hiện giải tỏa, di dời theo đúng quy định.
|
Chiều 2/3, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế và hồ sơ, tham mưu hướng xử lý nhằm đảm bảo đường đi cho người dân và an toàn công trình, hoàn thành trước 7/3.
