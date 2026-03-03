Xe đạp công cộng ở TP.HCM bị chim bồ câu 'xâm chiếm'

Ra mắt cuối năm 2021 tại TP.HCM , xe đạp công cộng từng gây chú ý nhờ giá rẻ, mở khóa qua ứng dụng và đặt trạm ở khu trung tâm. Tuy nhiên, kỳ vọng xe đạp công cộng trở thành giải pháp giao thông xanh kết nối metro, xe buýt đã không trở thành hiện thực.

Theo ghi nhận những ngày đầu tháng 3/2026, nhiều trạm xe tại khu trung tâm rơi vào cảnh đìu hiu. Hàng chục chiếc xe xếp kín bến nhưng hiếm người đến thuê, kể cả vào khung giờ cao điểm sáng và chiều.

Tại khu vực Công xã Paris đối diện Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (phường Sài Gòn), lượng khách tham quan, chụp ảnh rất đông. Thế nhưng, trạm xe đạp công cộng đặt gần đó lại không ghi nhận nhiều lượt thuê. Một số người dân cho biết họ từng sử dụng dịch vụ khi mới triển khai, nhưng dần ít dùng vì “không thật sự tiện”.

Người dân cho biết họ từng thử dịch vụ vì tò mò hoặc để di chuyển quãng ngắn. Tuy nhiên, việc phải đạp xe giữa dòng phương tiện đông đúc khiến nhiều người e dè. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng đáng kể. Với quãng đường vài km, lựa chọn xe máy hoặc gọi xe công nghệ thường nhanh và ít tốn sức hơn.

Theo ghi nhận tại nhiều trạm xe đạp hình ảnh quen thuộc không phải là người dân quét mã thuê xe mà là đàn chim bồ câu đậu trên yên và tay lái. Khi lượng khách sử dụng thưa thớt, các dãy xe xếp hàng dài vô tình trở thành “bãi đáp” lý tưởng cho chim trú ngụ.

Trên một số yên xe, vết phân chim khô bám thành mảng. Bãi đậu xe của trạm xe cũng xuất hiện nhiều đốm trắng, khiến tổng thể trông kém vệ sinh. Không ít người đi ngang qua tỏ ra ái ngại vì mùi khó chịu.

Trạm đặt dưới tán cây cổ thụ, nơi chim bồ câu thường xuyên tụ tập. Sau khi được cho ăn, đàn chim bay lên đậu quanh khu vực và thải xuống bên dưới, khiến phân chim bám đầy nền gạch và hạng mục trạm.

Tại trạm xe đạp công cộng tại nút giao Nguyễn Thái Học - Lê Thị Hồng Gấm (phường Bến Thành), không còn xe đỗ trong khi chim bồ câu vẫn tụ tập dày đặc, mổ thóc gạo vương vãi trên vỉa hè. Phân chim phủ trắng khu vực xung quanh, gây ô nhiễm và mất mỹ quan, khiến trạm phải tạm ngưng hoạt động.

Bảng chỉ dẫn sơ đồ cũng xuất hiện tình trạng bị sơn bẩn. Những vệt sơn loang lổ bám lên bề mặt khiến bảng thông tin mất đi tính thẩm mỹ của trạm xe mà còn gây mất mỹ quan đô thị, đặc biệt khi các điểm đặt trạm nằm ở khu vực trung tâm đông người qua lại.

Một số người thuê xe thiếu ý thức để lại ly nước, chai nhựa hoặc rác thải trên giỏ và yên xe sau khi sử dụng. Những vật dụng này bị bỏ lại giữa trời nắng, vừa gây nhếch nhác, vừa ảnh hưởng đến trải nghiệm của người thuê tiếp theo.

Mặc dù được đặt tại những vị trí được xem là “đắc địa”, gần điểm tham quan và các đầu mối giao thông công cộng, lượng người tìm đến thuê xe vẫn khá khiêm tốn. Có thời điểm, cả trạm xe nằm im lìm suốt nhiều giờ liền mà không ghi nhận lượt sử dụng nào.

Theo kế hoạch, trong khoảng 10-15 ngày tới, xe đạp điện sẽ được đưa vào vận hành thí điểm tại một số trạm. Đại diện đơn vị khai thác sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm và cải thiện chất lượng phục vụ, việc bổ sung thêm phương tiện phù hợp nhu cầu đi lại sẽ là giải pháp quan trọng để hệ thống xe đạp công cộng tăng sức hấp dẫn đối với người dân và du khách.

