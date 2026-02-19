Người dân TP.HCM chờ 40 phút mua gà cúng mùng 3 Tết

|
8h sáng ngày 19/1 (tức mùng 3 Tết), dòng người xếp hàng để mua gà cúng tiễn đưa ông bà. Hôm nay, các cửa hàng bán gà cúng trên đường Trần Phú (quận 5 cũ) bắt đầu đón khách từ 5h, về trưa lượng khách đến mua càng đông.
|
Theo phong tục người Việt, vào mùng 3 Tết, nhiều người cúng tiễn đưa ông bà đầu năm mới, thể hiện lòng tôn kính, cầu mong phước lành. Trong mâm cúng ngày mùng 3 Tết, không thể thiếu một con gà luộc chất lượng, được lựa chọn kỹ càng.
|
Anh Phúc Hồng (áo vàng, ngụ phường Chợ Lớn) cho biết đã mua gà ở đây hơn 5 năm. Anh đến lúc 8h45 và đợi hơn 40 phút mới nhận được gà. "Nhà tôi muốn mâm cúng thật chỉn chu, đợi lâu chút cũng không sao", anh Hồng nói.
|
Đại diện một cửa hàng cho biết, phần gà cúng bao gồm 1 con gà, 1 bộ lòng kèm trứng non, 1 phần cháo, 1 phần gỏi với giá 370.000 đồng, tăng 20.000 đồng so với năm ngoái. Người dân bắt đầu đặt hàng từ 28 hoặc 29 Tết.
|
Chia sẻ với Tri thức - Znews, chị Bảo Anh, chủ quán gà trên đường Trần Phú cho biết năm nay quán bán 1.300 con, nhiều hơn năm ngoái 300 con, mỗi phần có giá 170.000 đồng. "Phần lớn khách mua chọn gà trống để làm giỗ cúng", chị Bảo Anh cho biết.
|
Lễ cúng hóa vàng mang ý nghĩa bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, cầu mong con cháu được phù hộ cho một năm mới hanh thông, may mắn. Vì vậy, đây được xem là một trong những nghi lễ quan trọng sau Tết. Trong mâm cỗ hóa vàng, gà cúng thường được chọn kỹ lưỡng, phải to, chắc thịt, chân đẹp và bày biện trang trọng, là lễ vật không thể thiếu trong nghi thức truyền thống này.
|
Ông Lý Chí Hùng (phường Nhiêu Lộc) di chuyển hơn 15 phút để đến nơi bán gà. "Đây là quán gà luộc có tiếng, thịt chắc, da giòn sần sật nên gia đình tôi thường xuyên mua", ông nói. Ông Hùng cho biết đại diện 4 gia đình họ hàng để mua 4 con gà trống luộc.
|
Bà Huệ (ngụ phường Sài Gòn) đang chờ người nhà mua gà cúng. Trước đó, bà Huệ đi chợ mua hoa, chuẩn bị cho mâm cúng. "Cúng gà tiễn đưa ông bà là một nét văn hóa rất đẹp trong những ngày Tết", bà Huệ nói.
|
Nhiều người tỏ ra sốt ruột vì chờ đợi lâu.
|
Việc xếp hàng dài không ảnh hưởng quá nhiều đến lưu thông của xe cộ trên đường.
