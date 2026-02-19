Phim của Trấn Thành phủ rạp, khán giả TP.HCM chen chân mua vé

|
Ghi nhận lúc 20h ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), rạp phim CGV trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10 cũ) đông nghịt người đến xếp hàng mua vé xem phim. Hầu hết chỗ ngồi trong các phòng chiếu đều được phủ kín.
|
Huỳnh Linh và Anh Khôi đến nhận vé phim Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành vào 21h10. "Chúng mình dự định mua vé suất sớm hơn nhưng hết chỗ. Ở những suất sau khi đến sát giờ cũng không còn vị trí đẹp", Linh nói. Cả hai cho biết mong chờ nhiều vào dòng phim của đạo diễn, cùng với màn diễn xuất của LyLy và Văn Mai Hương.
|
Theo ghi nhận, phim Thỏ ơi áp đảo về suất chiếu. Số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim này đã chạm mốc 55 tỷ đồng chỉ sau hai ngày ra mắt, vượt xa các phim còn lại.
|
Nhiều khán giả cho biết phải đặt vé trước 1 - 2 ngày mới chọn được vị trí ngồi ưng ý. Đặng Thị Thuỳ Dung (23 tuổi) cho hay đã mua vé online từ ba ngày trước. “Năm ngoái đi nhóm 5 người nhưng phải ngồi tách rời, nên năm nay tụi mình rút kinh nghiệm đặt sớm” Quỳnh chia sẻ.
|
Chị Thuý Quỳnh cho biết sẽ xem cả 3 phim Tết Việt năm nay. "Tết là dịp để gia đình có thời gian bên nhau, chia sẻ những cảm xúc qua phim ảnh cũng là một cách để gắn kết. Cảm nhận của mình về phim Thỏ ơi là hơi nặng nề về diễn biến tâm lý", Quỳnh cho biết.
|
Giá vé vào những ngày Tết tăng so với ngày thường, khi bao gồm thêm cả phí dịch vụ.
|
Càng về khuya, càng đông người đến rạp xem phim. Khán giả đến xem phim chủ yếu là người trẻ. Khung giờ đông khán giả đến các rạp phim nhất là khoảng 16 - 21h. Để giảm bớt thời gian đợi chờ, một số bạn trẻ đã đặt vé online sau đó đến quầy tự in vé.
|
Mùa Tết là thời điểm được trông chờ của giới làm phim, các cụm rạp, đặc biệt là sau một quãng thời gian nhiều tác phẩm nội địa có doanh thu, chất lượng kém nối tiếp nhau trình chiếu.
|
Đường đua phim Tết có Nhà ba tôi một phòng - tác phẩm đầu tay Trường Giang làm đạo diễn, khai thác câu chuyện gia đình và mâu thuẫn thế hệ trong bối cảnh khu chung cư cũ; Báu vật trời cho đánh dấu màn tái hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần sau Mai (2024), mang màu sắc hài - tình cảm với những tình huống tréo ngoe; cùng Mùi phở do Minh Beta đạo diễn, tiếp tục kể câu chuyện xung đột giữa quan niệm cũ và lối sống hiện đại trong gia đình Việt.