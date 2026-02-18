Người dân TP.HCM đi chùa, 'đánh tiểu nhân' mùng 2 Tết

Tục đánh "tiểu nhân" diễn ra trước bàn thờ Ông Hổ. "Tiểu nhân" ở đây tượng trưng cho những điều xui rủi có thể bắt gặp trong cuộc sống. Vị khách tên Thanh Thảo (23 tuổi) cho biết: "Với mình, tập tục này như là một cách để xua đuổi những điều không may".