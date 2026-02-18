Người dân TP.HCM đi chùa, 'đánh tiểu nhân' mùng 2 Tết

|
Chiều mùng 2 Tết, người dân đổ về các chùa ở trung tâm TP.HCM để cầu bình an cho năm mới. Tại Hội quán Ôn Lăng trên đường Lão Tử, dòng người xếp hàng thắp hương. Điểm đặc biệt của chùa Ôn Lăng là thờ nhiều vị thần tiên, khoảng 16 vị theo tín ngưỡng Trung Hoa, do cộng đồng dân địa phương thống nhất lập nên.
Chùa Ôn Lăng nổi tiếng với tục "đánh tiểu nhân". Trong hình, người dân đọc văn khấn, sau đó dùng dép, giày đang mang... đập liên tiếp vào xấp giấy, hình nhân tượng vương vãi trên mặt đất mà họ xem là tượng trưng cho những kẻ "tiểu nhân".
Tục đánh "tiểu nhân" diễn ra trước bàn thờ Ông Hổ. "Tiểu nhân" ở đây tượng trưng cho những điều xui rủi có thể bắt gặp trong cuộc sống. Vị khách tên Thanh Thảo (23 tuổi) cho biết: "Với mình, tập tục này như là một cách để xua đuổi những điều không may".
Người dân mua đồ cúng lễ, cầu mong và chúc nhau năm mới bình an, hạnh phúc khi đến chùa.
Cách đó khoảng 7 km, chùa Ngọc Hoàng (còn gọi là chùa Phước Hải) tại TP.HCM đã đón hàng nghìn lượt khách thập phương đến dâng hương, cầu nguyện cho một năm mới an lành và may mắn. Trong chính điện, người dân không trực tiếp thắp nhang mà chắp tay thành kính trước ban thờ, khấn nguyện trong yên lặng.
Chị Thảo Trang (áo dài trắng) cho biết: "Đi chùa đầu năm là truyền thống mỗi năm của gia đình tôi. Không khí chùa nhẹ nhàng, trang nghiêm, đông đúc người và không diễn ra tình trạng chen lấn".
Ngoài việc cầu bình an tại chính điện, nhiều người dân còn ghé các ban thờ cầu duyên, cầu con, cầu tài lộc.
Theo quy định của nhà chùa, mỗi người chỉ thắp một nén nhang nhỏ và cắm vào lư hương đặt ngoài sân.
Chùa Ngọc Hoàng được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1994. Năm 2016, nơi đây từng đón tiếp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.
