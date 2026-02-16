Người dân TP.HCM đổ về trung tâm chờ khoảnh khắc giao thừa

|
Ghi nhận lúc 20h tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), dòng người từ các nơi đổ về trung tâm TP.HCM gồm Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 và khu vực công viên bến Bạch Đằng để đón giao thừa.
Nhiều nhóm gia đình, bạn trẻ, du khách trong và ngoài nước rộn ràng tham quan chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết.
Có mặt từ 19h30, Hoà Nhi (22 tuổi) cùng nhóm bạn thong thả dạo bước trên đường hoa, sau đó dự định di chuyển ra công viên bến Bạch Đằng để xem pháo hoa. Chia sẻ về trải nghiệm này, Nhi cho biết đây là năm thứ hai cô đón thời khắc giao thừa tại phố đi bộ. “Mình thích cảm giác được ở bên người thân, cùng ngắm pháo hoa và chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao năm mới trong tâm thế hân hoan, mong đón những điều tốt đẹp”, Nhi nói.
Nhiều hoạt động diễn ra tuyến phố thu hút sự chú ý của các em nhỏ.
Tại đầu khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ (giao với Tôn Đức Thắng), nhiều em nhỏ diện áo dài, vui chơi.
Trái ngược với vẻ đông đúc thường thấy, lượng khách chờ xem pháo hoa Giao thừa năm nay giảm đáng kể.
Theo ghi nhận, nhân viên y tế, xe cứu thương được bố trí tại khu vực.
Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ không còn diễn ra tình trạng buôn bán hàng rong, chèo kéo khách hàng. Du khách tham quan có thể mua đồ ăn, nước uống tại các gian hàng dọc theo đường hoa.
Đoàn múa lân sư rồng chuẩn bị để trình diễn tại khách sạn lúc 22h.
Những nơi có tầm nhìn đẹp hướng ra sông và thuận tiện ngắm pháo hoa đã kín chỗ từ rất sớm. Các vị trí đắc địa, thường là ở tầng cao hoặc gần khu vực bờ sông, được khách đặt trước nhiều ngày. Những ai chậm chân buộc phải tìm kiếm không gian khác hoặc chấp nhận đứng ngắm từ xa.
Nhiều gia đình và các cặp đôi đã có mặt từ đầu giờ tối, trải bạt hoặc thảm để giữ chỗ. Tiếng cười nói rôm rả cùng sự háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới tạo nên không khí ấm áp và sôi động. .
