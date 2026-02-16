Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người dân TP.HCM đổ về trung tâm chờ khoảnh khắc giao thừa

  • Thứ hai, 16/2/2026 22:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dòng người đổ về khu vực trung tâm TP.HCM như Đường hoa Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng để du xuân và chờ đợi thời khắc giao thừa năm Bính Ngọ 2026.

trung tam TP.HCM anh 1

Ghi nhận lúc 20h tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), dòng người từ các nơi đổ về trung tâm TP.HCM gồm Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 và khu vực công viên bến Bạch Đằng để đón giao thừa.
trung tam TP.HCM anh 2

Nhiều nhóm gia đình, bạn trẻ, du khách trong và ngoài nước rộn ràng tham quan chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết.
trung tam TP.HCM anh 3

Có mặt từ 19h30, Hoà Nhi (22 tuổi) cùng nhóm bạn thong thả dạo bước trên đường hoa, sau đó dự định di chuyển ra công viên bến Bạch Đằng để xem pháo hoa. Chia sẻ về trải nghiệm này, Nhi cho biết đây là năm thứ hai cô đón thời khắc giao thừa tại phố đi bộ. “Mình thích cảm giác được ở bên người thân, cùng ngắm pháo hoa và chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao năm mới trong tâm thế hân hoan, mong đón những điều tốt đẹp”, Nhi nói.
trung tam TP.HCM anh 4

Nhiều hoạt động diễn ra tuyến phố thu hút sự chú ý của các em nhỏ.

trung tam TP.HCM anh 5

Tại đầu khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ (giao với Tôn Đức Thắng), nhiều em nhỏ diện áo dài, vui chơi.

trung tam TP.HCM anh 6

Trái ngược với vẻ đông đúc thường thấy, lượng khách chờ xem pháo hoa Giao thừa năm nay giảm đáng kể.
trung tam TP.HCM anh 7

Theo ghi nhận, nhân viên y tế, xe cứu thương được bố trí tại khu vực.

trung tam TP.HCM anh 8

Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ không còn diễn ra tình trạng buôn bán hàng rong, chèo kéo khách hàng. Du khách tham quan có thể mua đồ ăn, nước uống tại các gian hàng dọc theo đường hoa.

trung tam TP.HCM anh 9

Đoàn múa lân sư rồng chuẩn bị để trình diễn tại khách sạn lúc 22h.

trung tam TP.HCM anh 10

Những nơi có tầm nhìn đẹp hướng ra sông và thuận tiện ngắm pháo hoa đã kín chỗ từ rất sớm. Các vị trí đắc địa, thường là ở tầng cao hoặc gần khu vực bờ sông, được khách đặt trước nhiều ngày. Những ai chậm chân buộc phải tìm kiếm không gian khác hoặc chấp nhận đứng ngắm từ xa.
trung tam TP.HCM anh 11

Nhiều gia đình và các cặp đôi đã có mặt từ đầu giờ tối, trải bạt hoặc thảm để giữ chỗ. Tiếng cười nói rôm rả cùng sự háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới tạo nên không khí ấm áp và sôi động. .

Tết khác lạ ở Hồ Gươm

Một phần không gian của dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ lộ diện trong những ngày giáp Tết, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và tò mò.

8 giờ trước

Chỗ ùn tắc, nơi thông thoáng trong ngày làm việc cuối cùng năm Ất Tỵ

Chiều 13/2, hàng nghìn người dân rời Hà Nội về quê đón Tết. Trong khi nhiều tuyến đường tại cửa ngõ Thủ đô ùn tắc, một số tuyến đường thuận tiện để người dân di chuyển.

19:57 13/2/2026

Bên trong đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TP.HCM sắp khánh thành

Tối 12/2, TP.HCM khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi đặt đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 của thành phố.

17:29 12/2/2026

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

Duong hoa Nguyen Hue dong nghit ngay khai mac hinh anh

Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt ngày khai mạc

23 giờ trước 00:21 16/2/2026

0

Đêm khai mạc 15/2 (28 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ thu hút đông người dân và du khách. Không khí lễ hội lan tỏa khi các tiểu cảnh và linh vật Bính Ngọ đồng loạt lên đèn.

Khương Nguyễn

trung tâm TP.HCM TP.HCM đường hoa Nguyễn Huệ giao thừa pháo hoa công viên bến Bạch Đằng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý