Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt ngày khai mạc

Tối 15/2 (28 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 (TP.HCM) chính thức mở cửa đón khách đánh dấu mùa du xuân quen thuộc tại trung tâm thành phố. Ngay từ thời điểm khai mạc, khu vực này đã thu hút lượng lớn người dân và du khách đổ về tham quan, chụp ảnh và hòa vào không khí Tết.

Ghi nhận lúc 20h30, dòng người chen kín toàn tuyến phố đi bộ. Nhiều khu vực gần cổng chào và các đại cảnh lớn gần như “tắc cứng”, khiến việc di chuyển trở nên chậm chạp. Không ít du khách phải dừng lại ngay từ đầu đường hoa vì lượng người quá đông, trong khi những ai đã vào bên trong cũng gặp khó khăn khi tìm góc đứng hay vị trí chụp ảnh.

Dòng người đông nghịt trên đường hoa Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao. Lần đầu tiên sau 23 năm tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ ứng dụng công nghệ mapping, trình chiếu hình ảnh trên bề mặt linh vật không bằng phẳng. Khi thành phố lên đèn, đường hoa trở nên lung linh với các hiệu ứng ánh sáng.

Trong không gian rực rỡ ánh đèn, linh vật ngựa thuộc chủ đề "Giang sơn cảm tú" trở thành điểm nhấn nổi bật. Công trình được chế tác trong thời gian dài, kết hợp hiệu ứng chiếu sáng khiến hình tượng linh vật nổi bật giữa dòng người đông đúc. Với sự đầu tư mạnh về ý tưởng và công nghệ, đường hoa năm nay không chỉ là không gian thưởng lãm hoa truyền thống mà còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế tăng cường (AR) vào nhiều tiểu cảnh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Hải Yến (ở giữa) cho biết gia đình chỉ ghé đầu đường hoa rồi quyết định quay ra vì thấy khung cảnh đông nghẹt khi nhìn từ xa. Dù không vào tham quan trọn vẹn, nữ du khách nhận xét tổng thể đường hoa mang dáng dấp hiện đại và hoành tráng hơn so với những năm trước.

Hệ thống đèn LED viền chuyển động mềm mại dưới chân, các cổng ánh sáng và hiệu ứng ánh sáng liên hoàn biến trục Nguyễn Huệ thành một sân khấu thị giác.

Uyên Phương (phường Tăng Nhơn Phú) cho biết cô cùng gia đình đến check-in đường hoa Nguyễn Huệ từ khá sớm, nhưng vẫn bất ngờ trước dòng người đổ về đông kín, gần như không có khoảng trống để di chuyển. Theo Phương, việc tìm được một khung hình không dính người là điều rất khó. “Đây là lần đầu gia đình tôi đi ngắm đường hoa, biết trước là sẽ đông, nhưng tôi vẫn muốn đến để cảm nhận không khí Tết”, cô chia sẻ.

Đường hoa Nguyễn Huệ tổ chức từ năm 2004 dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp. Sau 23 mùa, đây đã trở thành điểm hẹn du xuân quen thuộc mỗi dịp Tết.

Tết Bính Ngọ 2026, đường hoa Nguyễn Huệ mang chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn xa”, lấy hình tượng ngựa làm trục xuyên suốt, sắp đặt các đại cảnh, tiểu cảnh và điểm check-in dọc tuyến. Đây là lần đầu, sự kiện thiết kế hai lớp trải nghiệm theo thời điểm: ban ngày rực rỡ với mảng hoa quy mô lớn, ban đêm nổi bật nhờ ánh sáng, mapping và AR.