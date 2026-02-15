Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

PICTURESQUE

2 phiên bản đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

  • Chủ nhật, 15/2/2026 15:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 15/2 (28 Tết), các hạng mục chính của đường hoa Nguyễn Huệ đã hoàn thiện, sẵn sàng cho thời khắc khai mạc. Hai phiên bản ngày - đêm của đường hoa hứa hẹn thu hút người dân đến tham quan.

duong hoa Nguyen Hue anh 1

Phiên bản ngày rực rỡ

Sáng 15/2 (28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đã chính thức hoàn thiện, hàng chục linh vật ngựa độc đáo được lắp đặt hoàn thiện. Dù chưa chính thức mở cửa, khu vực xung quanh đường hoa đã thu hút nhiều người dân dừng chân theo dõi quá trình thi công. Không ít người tranh thủ chụp ảnh từ bên ngoài, ghi lại hình ảnh đường hoa trong giai đoạn hoàn thiện. Ở giữa đường hoa, đại cảnh “Nhất mã thong dong” đã hoàn thiện, gây ấn tượng với mô hình ngựa cao gần 7m làm bằng chất liệu tre đan thân thiện môi trường. Ở vòng xoay Lê Lợi - Nguyễn Huệ, linh vật ngựa lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, cao 11 m (tính cả giá đỡ), có thể cử động đầu và chân. Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là công trình sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

duong hoa Nguyen Hue anh 2duong hoa Nguyen Hue anh 3
duong hoa Nguyen Hue anh 4duong hoa Nguyen Hue anh 5
duong hoa Nguyen Hue anh 6duong hoa Nguyen Hue anh 7
duong hoa Nguyen Hue anh 8duong hoa Nguyen Hue anh 9duong hoa Nguyen Hue anh 10
duong hoa Nguyen Hue anh 11

Phiên bản đêm hiện đại, ứng dụng công nghệ chiếu sáng

Lần đầu tiên sau 23 năm tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ ứng dụng công nghệ mapping, trình chiếu hình ảnh trên bề mặt linh vật không bằng phẳng. Khi thành phố lên đèn, đường hoa trở nên lung linh với các hiệu ứng ánh sáng. Có nhiều linh vật ngựa khác nhau về kích cỡ và màu sắc, được tạo hình từ vật liệu nhẹ và thân thiện môi trường. Hệ thống đèn LED viền chuyển động mềm mại dưới chân, các cổng ánh sáng và hiệu ứng ánh sáng liên hoàn biến trục Nguyễn Huệ thành một sân khấu thị giác. Trong khi đó, chiếc đèn kéo quân khổng lồ ở khu Rực rỡ miền ký ức cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m quay chậm rãi, tái hiện những lát cắt Tết Việt xưa, mang đến một khoảng lặng hoài niệm giữa không gian rộn ràng sắc xuân. Tối nay, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức khai mạc, sẵn sàng chào đón du khách với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình".

duong hoa Nguyen Hue anh 12
duong hoa Nguyen Hue anh 13duong hoa Nguyen Hue anh 14
duong hoa Nguyen Hue anh 15duong hoa Nguyen Hue anh 16
duong hoa Nguyen Hue anh 17duong hoa Nguyen Hue anh 18
duong hoa Nguyen Hue anh 19duong hoa Nguyen Hue anh 20
duong hoa Nguyen Hue anh 21

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ đã thành hình

Hàng chục linh vật ngựa độc đáo đã xuất hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ. Các hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện, chờ ngày mở cửa đón khách tham quan vào tối 15/2 (28 Tết).

06:00 11/2/2026

Linh vật ngựa khổng lồ đã xuất hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) đang gấp rút hoàn thiện Đường hoa Tết. Không khí thi công diễn ra khẩn trương, các hạng mục chính đồng loạt được hoàn tất để kịp thời gian mở cửa.

20:34 8/2/2026

Diem check-in hoa dao 'hot' bac nhat Ha Noi hinh anh

Điểm check-in hoa đào 'hot' bậc nhất Hà Nội

1 giờ trước 16:03 15/2/2026

0

Không gian hoa xuân tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), với điểm nhấn là 300 gốc đào cổ và đào quý được tuyển chọn từ nhiều địa phương, gây ấn tượng mạnh với du khách.

Ly do dong cua san bay Lien Khuong ngay sau Tet hinh anh

Lý do đóng cửa sân bay Liên Khương ngay sau Tết

3 giờ trước 14:18 15/2/2026

0

Bộ Xây dựng quyết định đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 4/3-25/8, nhằm thi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn.

Khương Nguyễn

đường hoa Nguyễn Huệ đường hoa công viên hoa tết Tết Bính Ngọ 2026 linh vật ngựa

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý