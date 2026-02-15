2 phiên bản đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

Ngày 15/2 (28 Tết), các hạng mục chính của đường hoa Nguyễn Huệ đã hoàn thiện, sẵn sàng cho thời khắc khai mạc. Hai phiên bản ngày - đêm của đường hoa hứa hẹn thu hút người dân đến tham quan.

Phiên bản ngày rực rỡ

Sáng 15/2 (28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đã chính thức hoàn thiện, hàng chục linh vật ngựa độc đáo được lắp đặt hoàn thiện. Dù chưa chính thức mở cửa, khu vực xung quanh đường hoa đã thu hút nhiều người dân dừng chân theo dõi quá trình thi công. Không ít người tranh thủ chụp ảnh từ bên ngoài, ghi lại hình ảnh đường hoa trong giai đoạn hoàn thiện. Ở giữa đường hoa, đại cảnh “Nhất mã thong dong” đã hoàn thiện, gây ấn tượng với mô hình ngựa cao gần 7m làm bằng chất liệu tre đan thân thiện môi trường. Ở vòng xoay Lê Lợi - Nguyễn Huệ, linh vật ngựa lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, cao 11 m (tính cả giá đỡ), có thể cử động đầu và chân. Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là công trình sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

Phiên bản đêm hiện đại, ứng dụng công nghệ chiếu sáng

Lần đầu tiên sau 23 năm tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ ứng dụng công nghệ mapping, trình chiếu hình ảnh trên bề mặt linh vật không bằng phẳng. Khi thành phố lên đèn, đường hoa trở nên lung linh với các hiệu ứng ánh sáng. Có nhiều linh vật ngựa khác nhau về kích cỡ và màu sắc, được tạo hình từ vật liệu nhẹ và thân thiện môi trường. Hệ thống đèn LED viền chuyển động mềm mại dưới chân, các cổng ánh sáng và hiệu ứng ánh sáng liên hoàn biến trục Nguyễn Huệ thành một sân khấu thị giác. Trong khi đó, chiếc đèn kéo quân khổng lồ ở khu Rực rỡ miền ký ức cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m quay chậm rãi, tái hiện những lát cắt Tết Việt xưa, mang đến một khoảng lặng hoài niệm giữa không gian rộn ràng sắc xuân. Tối nay, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức khai mạc, sẵn sàng chào đón du khách với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình".