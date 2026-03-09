Triều Tiên đột ngột hủy giải marathon trước ngày thi đấu

Giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng 2026 bị hủy đột ngột chưa đầy một tháng trước ngày thi đấu. Ban tổ chức Triều Tiên không nêu lý do cụ thể.

Các vận động viên nước ngoài tham gia cuộc thi marathon Bình Nhưỡng ngày 6/4/2025. Ảnh: Kyodo.

Ngày 7/3, công ty du lịch Koryo Tours có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đơn vị chuyên tổ chức tour đến Triều Tiên, cho biết đã nhận được thông báo từ ban tổ chức về việc hủy giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng 2026.

"Quyết định này được DPR Korea Athletics Association thông báo tới chúng tôi và đã được xác nhận là quyết định cuối cùng", công ty cho biết trên website, kèm thông báo chính thức về việc hủy sự kiện.

Theo nội dung thông báo, giải marathon năm nay bị hủy "vì một số lý do". Ban tổ chức cũng gửi lời cảm ơn tới các vận động viên marathon chuyên nghiệp và những người chạy phong trào trên toàn thế giới đã quan tâm tới giải đấu.

Ba tháng trước, Koryo Tours từng công bố cuộc đua sẽ diễn ra ngày 5/4. Nếu tổ chức đúng kế hoạch, đây sẽ là năm thứ 2 liên tiếp Triều Tiên khôi phục sự kiện sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19.

Năm ngoái, trong hơn 500 người tham gia chạy qua các tuyến phố của thủ đô Pyongyang, có khoảng 200 vận động viên phong trào quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia, trở thành một trong những mùa giải đa dạng nhất về quốc tịch. Những người chiến thắng khi đó đến từ Ethiopia, Ba Lan, Singapore, Trung Quốc và Nga.

Vận động viên chạy bộ người Đan Mạch Claus Randrup chụp ảnh selfie tại giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng ngày 6/4/2025. Ảnh: Claus Randrup.

Triều Tiên từng mở cửa trở lại ngắn hạn cho du khách nước ngoài vào tháng 2 năm ngoái, cho phép họ tham quan Rason - đặc khu kinh tế đầu tiên và lớn nhất của nước này. Tuy nhiên, hoạt động du lịch nhanh chóng bị dừng lại với hầu hết quốc gia, ngoại trừ khách Nga.

Ông Christopher Green, phó giáo sư tại Đại học Leiden (Hà Lan) kiêm cố vấn của một nhóm nghiên cứu khủng hoảng, nhận định sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nhà sáng tạo nội dung tại giải marathon năm ngoái có thể đã làm gia tăng lo ngại về an ninh.

"Không có gì ngạc nhiên nếu cơ quan an ninh cảm thấy lo ngại trước những gì đã xảy ra ở giải năm ngoái. Điều đó có thể đủ để họ quyết định dừng sự kiện năm nay", ông nói.

Trong khi đó, ông Rowan Beard, đại diện một công ty du lịch từng tổ chức tour tới Triều Tiên, cho rằng cuộc đua có thể vẫn diễn ra nhưng chỉ dành cho vận động viên địa phương, trong khi phần tham gia của người nước ngoài đã bị hủy.

Một vận động viên nước ngoài chạy cùng người dân địa phương trong cuộc thi marathon thường niên ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Kyodo.

Trong nhiều năm, giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng được biết đến không phải vì các kỷ lục thi đấu mà bởi khâu tổ chức mang tính dàn dựng quanh những địa danh nổi bật của thủ đô Pyongyang. Cuộc đua thường kết thúc tại một sân vận động với khán đài chật kín khán giả địa phương cổ vũ.

Sự kiện thể thao quốc tế này trước đây mang tên Mangyongdae Prize International Marathon, được khởi xướng năm 1981 nhằm kỷ niệm ngày sinh 15/4 của cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Il-sung.

Từ năm 2020, giải đấu bị đình chỉ trong 5 năm liên tiếp do đại dịch Covid-19. Sự kiện chỉ được mở lại vào năm ngoái, được xem như một kênh để Triều Tiên thu hút du khách cũng như nguồn ngoại tệ từ nước ngoài.