Thêm resort mới trên bờ biển Triều Tiên

Triều Tiên tổ chức lễ hoàn công khu nghỉ dưỡng mới ở bờ biển phía Đông nhằm thúc đẩy du lịch. Năm ngoái, nước này khai trương resort Wonsan Kalma kỳ vọng hút khách quốc tế.

Khu công viên ven biển Yombunjin, một điểm du lịch mới tại tỉnh Hamgyong Bắc, Triều Tiên.

Lễ khánh thành công viên ven biển Yombunjin, thuộc tỉnh Hamgyong Bắc, diễn ra ngày 21/1, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA). Dự án xây dựng khách sạn tại khu vực này được khởi động từ tháng 7/2011, song bị gián đoạn trong nhiều năm.

Đến năm 2018, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát công trường, yêu cầu xem xét lại thiết kế khách sạn và triển khai xây dựng một công viên ven biển theo hướng hiện đại.

KCNA cho biết khu Yombunjin Haeyang Hostel cùng bãi biển lân cận được xây dựng với quy mô lớn, tích hợp nhiều hạng mục như rạp chiếu phim, cửa hàng và khu vui chơi giải trí.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Pak Myong-ho, Chủ tịch UBND tỉnh Hamgyong Bắc, cho biết tổ hợp này nhằm cung cấp không gian nghỉ ngơi tiện nghi cho người dân địa phương cũng như những người đến công tác trong khu vực.

Khu tổ hợp khách sạn, bãi biển, tích hợp nhiều hạng mục giải trí khác.

Theo giới quan sát, Triều Tiên đang tìm cách thúc đẩy du lịch để tạo nguồn thu ngoại tệ trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Tháng 7/2025, nước này đã đưa vào hoạt động khu du lịch ven biển Wonsan Kalma với kỳ vọng thu hút du khách nước ngoài.

Trong tuần này, Triều Tiên cũng khai trương Onpho Working People's Holiday Camp, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng tại tỉnh Hamgyong Bắc, sau nhiều năm trùng tu.

Theo Travel And Tour World, khu công viên ven biển Yombunjin mang đến sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và các tiện ích hiện đại.

Du khách có thể ngắm nhìn bờ biển phía Đông, trải nghiệm các hoạt động mua sắm, ẩm thực và giải trí. Bãi biển tại đây được kỳ vọng trở thành điểm thu hút chính cho những người tìm kiếm không gian yên tĩnh bên bờ biển.

Tạp chí này nhận định việc bổ sung Yombunjin Haeyang Hostel góp phần cải thiện lựa chọn lưu trú vốn còn hạn chế tại Triều Tiên.

Khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma với sức chứa 20.000 khách từ trên cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành du lịch nước này tiếp tục được mở rộng, du khách được khuyến cáo theo dõi sát tình hình chính trị và các khuyến nghị du lịch trước khi lên kế hoạch.

Hiện chỉ một số khu vực như Wonsan, Kaesong và Yombunjin được mở cửa hạn chế cho du lịch, chủ yếu thông qua các tour có hướng dẫn, với yêu cầu bắt buộc đi cùng các công ty lữ hành được cấp phép.

Bên cạnh đó, vấn đề thanh toán vẫn là thách thức do các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến hệ thống tài chính. Du khách thường phải mang theo tiền mặt, chủ yếu là nhân dân tệ Trung Quốc hoặc USD và chấp nhận một số bất tiện về hậu cần.

Ikkal, một trong 5 khách sạn hiện đại mới được xây dựng ở Samjiyon, một thành phố phía Bắc gần núi Paektu.

Với sự xuất hiện của các khu du lịch như Wonsan Kalma và Yombunjin, bờ biển phía Đông đang được Triều Tiên định hướng trở thành trọng điểm phát triển du lịch.

Dù vẫn là điểm đến ít phổ biến với du khách quốc tế, những dự án hạ tầng mới cho thấy nỗ lực của nước này trong việc giới thiệu tiềm năng du lịch trong thời gian tới.