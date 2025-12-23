Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Triều Tiên khánh thành loạt khách sạn cao cấp

  • Thứ ba, 23/12/2025 16:04 (GMT+7)
Triều Tiên khánh thành 5 khách sạn mới tại Samjiyon, gần núi Paektu, cho thấy nỗ lực thúc đẩy du lịch và tìm kiếm nguồn thu ngoại tệ.

Khách sạn Ikkal, một trong năm khách sạn hiện đại mới được xây dựng ở Samjiyon, một thành phố phía bắc gần núi Paektu. Ảnh: KCNA.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nước này vừa tổ chức lễ khai trương chính thức cho 5 khách sạn mới xây dựng tại khu du lịch Samjiyon, một thành phố phía bắc nằm gần núi Paektu - ngọn núi cao và mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt đối với Bình Nhưỡng.

Các buổi lễ diễn ra trong hai ngày cuối tuần (20-21/12), đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch phát triển khu vực này thành điểm đến du lịch trọng điểm.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp tham quan một số cơ sở lưu trú mới, trong đó có khách sạn Ikkal và Milyong. Ông bày tỏ sự hài lòng với thiết kế và công năng của các công trình, cho rằng những khách sạn này đáp ứng tốt yêu cầu về tính thực tiễn, sự đa dạng và yếu tố thẩm mỹ. Trong chuyến thăm, con gái ông, Ju-ae, cũng xuất hiện bên cạnh, theo hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố.

Trieu Tien anh 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bên trái) và con gái Ju-ae tham quan hai khách sạn Ikkal và Milyong mới xây dựng ở Samjiyon, một thành phố phía bắc gần núi Paektu, ngày 20/12. Ảnh: KCNA.

KCNA dẫn lời ông Kim nhấn mạnh quyết tâm biến Samjiyon thành một thành phố hiện đại, mang tính biểu tượng cho văn hóa và du lịch Triều Tiên. Nhà lãnh đạo nước này cũng đề cao vai trò của chất lượng dịch vụ trong phát triển du lịch, đồng thời kêu gọi nâng cao trình độ chuyên môn và tác phong phục vụ của đội ngũ nhân viên khách sạn.

Samjiyon được Triều Tiên coi là nơi sinh thiêng liêng của cố lãnh đạo Kim Jong-il, dù nhiều nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng ông sinh ra tại Nga. Từ năm 2014, ông Kim Jong-un nhiều lần nhắc đến tầm quan trọng của khu vực này, yêu cầu phát triển Samjiyon thành điểm du lịch núi cao, bao gồm cả kế hoạch xây dựng các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết quy mô lớn, với mục tiêu từng bước mở cửa đón khách quốc tế.

Việc khánh thành loạt khách sạn mới diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tìm cách thúc đẩy du lịch như một nguồn thu ngoại tệ quan trọng, khi các hoạt động kinh tế khác vẫn bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt. Trước đó, quốc gia bí ẩn nhất hành tinh thông báo mở cửa khu du lịch ven biển Wonsan Kalma ở bờ đông vào tháng 7, cho thấy nỗ lực đa dạng hóa các điểm đến du lịch.

Trieu Tien anh 2

Một trong năm khách sạn mới xây của Triều Tiên tại Samjiyon. Ảnh: KCNA.

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có khả năng tiếp tục mở rộng các khu du lịch trong thời gian tới, đặc biệt sau khi các kế hoạch phát triển quy mô lớn được đề cập tại các kỳ đại hội đảng.

Theo đánh giá này, nếu Samjiyon được phát triển thành khu du lịch hoàn chỉnh, Triều Tiên có thể hướng tới thu hút du khách từ Trung Quốc - thị trường gần và tiềm năng nhất đối với ngành du lịch đất nước.

Quỳnh Trang

Triều Tiên Kim Jong Un Quỳnh Trang Triều Tiên khách sạn khai trương Kim Jong-un

