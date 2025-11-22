Triều Tiên âm thầm xây 'thiên đường biển' mới sau resort nghìn tỷ

Triều Tiên đang gấp rút hoàn thiện một khu du lịch ven biển mới tại Yombunjin, tỉnh Hamgyong Bắc, chỉ vài tháng sau khi khai trương resort biển Kalma.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát công trường xây dựng khách sạn ở Yombunjin, tỉnh Bắc Hamgyong, vào năm 2018. Ảnh: KCNA.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết khu du lịch ven biển đang xây dựng ở Yombunjin đã đạt đến giai đoạn hoàn thiện, với đường sá, cửa hàng, nhà hàng và nhiều tiện ích cơ bản được xây dựng xong. Các hạng mục cuối, như lát đá và hoàn thiện nội thất, đang được triển khai tại một nhà nghỉ bên bờ biển.

Yombunjin vốn được khởi công từ năm 2011 theo chỉ đạo của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Tuy nhiên, dự án kéo dài nhiều năm và chỉ bất ngờ được thúc tốc trở lại khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát công trường vào năm 2018.

Tại đây, ông yêu cầu điều chỉnh thiết kế để phù hợp hơn với thị hiếu hiện đại, đồng thời nhấn mạnh ưu thế của khu vực nhờ cảnh quan bãi biển đẹp và giao thông thuận tiện. Ông cũng yêu cầu mở rộng thêm cơ sở lưu trú và xây dựng một công viên hàng hải.

Động thái này đến trong bối cảnh Triều Tiên gia tăng đầu tư vào du lịch bờ biển phía đông. Hồi tháng 7, nước này vừa khai trương khu nghỉ dưỡng bãi biển sang trọng ở Kalma (Wonsan) với mục tiêu thu hút khách quốc tế. Tuy nhiên, chỉ 18 ngày sau, trang web DPR Korea Tour, thuộc Cục Du lịch Quốc gia Triều Tiên, bất ngờ thông báo khu nghỉ dưỡng Kalma tạm ngừng đón khách nước ngoài mà không đưa ra lý do. Trước đó, Kalma được giới thiệu là mở cửa cho cả du khách trong và ngoài nước.

Khu nghỉ dưỡng ven biển Kalma khai trương 1/7, tuy nhiên thông báo tạm dừng đón khách quốc tế ngày sau vài tuần. Ảnh: KCNA.

Việc tạm dừng có thể liên quan đến chi phí cao hoặc những vấn đề phát sinh trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. BBC ghi nhận một tour kéo dài 7 ngày tới Triều Tiên, gồm 4 ngày ở Kalma, có giá khoảng 1.800 USD , tương đương gần 60% mức lương trung bình tháng của một lao động Nga, khiến nhu cầu của khách nước ngoài có thể thấp hơn kỳ vọng. Giới quan sát nhận định Bình Nhưỡng có thể muốn rà soát lại các tiêu chuẩn dịch vụ hoặc điều chỉnh chi phí trước khi mở cửa trở lại.

Trong khi đó, sự xuất hiện của dự án Yombunjin cho thấy Triều Tiên chưa từ bỏ tham vọng phát triển du lịch, bất chấp những hạn chế về cấm vận, dòng khách ít và khả năng đầu tư còn khiêm tốn. Với ưu thế cảnh quan tự nhiên, bờ biển dài và vị trí thuận lợi, Yombunjin được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một “mảnh ghép” vào bức tranh du lịch ven biển mà Triều Tiên đang cố gắng xây dựng.

Dù vậy, cũng như nhiều dự án du lịch khác tại nước này, thời điểm hoàn thành, quy mô chi tiết và khả năng mở cửa cho khách quốc tế vẫn chưa được công bố rõ ràng. Triều Tiên có thể tiếp tục ưu tiên phục vụ khách nội địa trước khi từng bước thử nghiệm đón du khách nước ngoài, tùy vào điều kiện kinh tế và chính sách.