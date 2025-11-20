Du khách phát hiện 'mẹo' khám phá Triều Tiên không cần hướng dẫn viên

Trong một chuyến đi hiếm hoi, nữ du khách châu Âu tận dụng giải marathon để có vài phút tự do chạy giữa Bình Nhưỡng không cần hướng dẫn viên.

Một vận động viên nước ngoài chạy cùng người dân địa phương trong cuộc đua marathon hàng năm ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Kyodo.

Vì thuộc nhóm công dân bị cấm nhập cảnh, YouTuber du lịch Drew Binsky (đến từ Mỹ) nhờ một người bạn quốc tịch Latvia tham gia tour tới Triều Tiên thay mình.

Trong video chia sẻ với khán giả, bạn của Drew cho biết quy định “không thể rời khỏi khách sạn hoặc làm bất cứ điều gì ngoài lịch trình chính phủ phê duyệt trước” được nhắc hở liên tục. Tuy nhiên, cô đã tìm ra một “khe hở” hiếm hoi trong hệ thống quản lý chặt chẽ này, chính là tham gia giải Marathon Bình Nhưỡng.

Bạn của Drew trải nghiệm chạy bộ tự do tại Bình Nhưỡng, không có hướng dẫn viên Triều Tiên đi kèm. Ảnh: @drewbinsky.

Theo đó, sự kiện thể thao cho phép người chạy rời khách sạn vào buổi sáng, di chuyển trên những cung đường được thiết kế sẵn mà không cần có hướng dẫn viên bên cạnh như trong lịch trình tham quan thông thường.

Trong đoạn video được ghi lại, bạn của Drew mặc đồ chạy bộ, cầm camera vừa chạy vừa lia ống kính qua những con phố vắng lặng. Xung quanh là các tòa nhà, quảng trường, hàng cây xanh của Bình Nhưỡng, nhưng gần như không có bóng dáng người qua lại.

“Thực sự là xung quanh tôi chẳng có ai cả, chỉ có mình tôi thôi”, cô nói. Cảm giác vừa tự do vừa lạ lẫm khi được chạy, được quay phim mà không có hướng dẫn viên cạnh bên, có thể xem là trải nghiệm hiếm hoi mà rất ít du khách có được tại Triều Tiên.

Dù vậy, tự do này cũng chỉ mang tính tương đối. Nữ du khách cảnh báo việc “vắng mặt” khỏi các hoạt động bắt buộc trong lịch trình, chẳng hạn như bữa sáng, sẽ nhanh chóng bị phát hiện.

“Nếu bạn bỏ bữa sáng, họ sẽ đi tìm bạn”, cô nói và nhấn mạnh mức độ kiểm soát chặt chẽ mà các đoàn du lịch phải chấp nhận khi đặt chân tới đất nước này. Du khách được phép tham gia marathon, nhưng vẫn phải quay về đúng giờ, không được tự ý rẽ vào những khu vực ngoài phạm vi cho phép.

Nhìn chung, đến nay, việc đi du lịch đến Triều Tiên vẫn ở trạng thái "chập chờn" do chính sách đóng - mở của biên giới của chính quyền. Song, sức hút của quốc gia bí ẩn này chưa bao giờ giảm. Hiện tại, mỗi chuyến đi tới Triều Tiên được kiểm soát chặt chẽ. Tất cả đều phải tuân thủ quy tắc cốt lõi: luôn đi cùng hướng dẫn viên người Triều Tiên, không tự ý rời khỏi khách sạn, không tách đoàn, không được tự do thay đổi lịch trình...

Song song với việc thận trọng thử nghiệm mở lại biên giới, Triều Tiên cũng đầu tư xây dựng thêm các điểm đến mới để phục vụ mục tiêu du lịch dài hạn. Một trong những dự án nổi bật là khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan Kalma, nằm trên bờ biển phía đông, gần sân bay ở tỉnh Kangwon vừa khai trường dịp đầu tháng 7 năm nay. Dù vây, việc đón khách quốc tế đến khu nghỉ dưỡng cao cấp này vẫn gặp nhiều hạn chế bởi quy định đóng - mở cửa của chính quyền.

Khu nghỉ dưỡng Wonsan Geumgang chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1/7. Lễ khánh thành được tổ chức trọng thể với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Joo-ae. Ảnh: KCNA.