Ngôi chùa nơi tổ chức lễ Hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng

Lễ Hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng diễn ra tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, tọa lạc trên đỉnh núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 22/1, Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng thực hiện nghi thức Hằng thuận tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, với sự chứng kiến của cha mẹ cùng một số thành viên hai bên gia đình. Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi Chín Khúc, thuộc địa phận phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Núi Chín Khúc cách trung tâm Nha Trang khoảng 6 km, thuận tiện di chuyển qua đại lộ Võ Nguyên Giáp rộng 8 làn xe và đường Phong Châu. Hành trình lên núi là cung đường uốn lượn quanh sườn đồi, gần gũi với thiên nhiên và không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi khu vực đô thị.

Sáng 22/1, Phương Nhi - Minh Hoàng cùng gia đình có mặt ở chùa nằm trên núi Chín Khúc để làm lễ Hằng thuận. Ảnh: Louis Wu.

Theo quy hoạch, núi Chín Khúc đang được định hướng phát triển thành khu văn hóa - tâm linh quy mô lớn của tỉnh Khánh Hòa. Dự án được kỳ vọng trở thành một trong những quần thể tâm linh lớn của Việt Nam, chỉ sau chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Quy hoạch tổng thể gần 1.000 ha hướng tới phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng bền vững, gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái đặc thù.

Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn tọa lạc ở độ cao khoảng 500 m so với mực nước biển, nổi bật với bảo tháp 13 tầng cao 39 m, dát vàng, bên trong đặt 49 pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc.

Ngôi chùa tiền thân là Cửu Long Sơn Tự, tạo dấu ấn nhờ sự kết hợp giữa kiến trúc Phật giáo và cảnh quan núi rừng. Đường lên núi có độ dốc lớn, nhiều khúc cua, du khách cần đảm bảo an toàn khi di chuyển bằng xe máy.

Khung cảnh chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn - nơi diễn ra lễ Hằng thuận của vợ chồng Phương Nhi ngày 22/1. Ảnh: Louis Wu.

Tên gọi "Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn" mang nhiều lớp ý nghĩa trong Phật giáo. "Trúc Lâm" gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, biểu trưng cho tinh thần thiền học của Phật giáo Việt Nam.

"Phụng" mang ý nghĩa phụng sự, kính dâng, còn "Thùy Sơn" được hiểu là ngọn núi hiền hòa, được chư Phật gia hộ, từ bi chiếu rọi.

Về kiến trúc, chùa được xây dựng theo phong cách Phật giáo truyền thống. Các hạng mục bố trí theo hình chữ "công", gồm tiền điện, chính điện và hậu điện.

Công trình sử dụng gỗ lim, kèo cột chắc chắn, trang trí hoa văn tứ linh, hoành phi, câu đối và tượng thờ theo chuẩn Trúc Lâm. Mái ngói đỏ viền vàng, thiết kế phân tầng theo triền núi, tạo tổng thể hài hòa với địa hình tự nhiên.

Ngôi chùa nổi bật với bảo tháp 13 tầng cao 39 m, được dát vàng. Ảnh: @amazingNhaTrang.

Chùa có 18 cụm công trình lớn, nhỏ đã cơ bản hoàn thành như lầu Chuông, lầu Trống, cổng Tam Quan và hệ thống bậc thang dài dẫn lên các khu vực chính. Không gian thanh tịnh, với gió núi và tiếng chuông chùa vang vọng giữa rừng xanh, phù hợp cho hoạt động chiêm bái và tĩnh tâm.

Ngôi chùa cũng là điểm quan sát toàn cảnh Nha Trang, được nhiều du khách lựa chọn làm điểm chụp ảnh, đặc biệt vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn.

Từ khuôn viên chùa, du khách có thể quan sát gần như toàn bộ trung tâm cùng nhiều địa danh nổi tiếng như: vịnh Ninh Vân, Hòn Tre, Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Miễu, Hòn Rùa, Hòn Đụng, đảo Yến - Hòn Nội.

Chùa đón khách tham quan từ 9h-16h mỗi ngày và đang trong quá trình hoàn thiện. Du khách chiêm bái được khuyến cáo lựa chọn trang phục lịch sự, chuẩn bị nước uống, giày phù hợp.

Toàn cảnh chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn nhìn từ bên ngoài. Ảnh: @amazingNhaTrang.