Khách Tây bật khóc khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ ở Hà Giang

Fiona bật khóc khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ trên hành trình khám phá Hà Giang. Nữ du khách gọi đây là "kỷ niệm không thể nào quên trong đời".

Vì sao khách Tây bật khóc ở Hà Giang? Fiona bật khóc khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ trên hành trình khám phá Hà Giang.

Trong lúc nghỉ chân trên hành trình khám phá Hà Giang Loop (cung đường Hà Giang), Fiona, 26 tuổi, bất ngờ khi không gian xung quanh vụt tắt đèn.

Hai thành viên trong đoàn mang ra hai chiếc bánh sinh nhật, giữa tiếng hát chúc mừng của những người trước đó vốn hoàn toàn xa lạ. Trong khoảnh khắc đó, Fiona không giấu được xúc động, bật khóc rưng rưng.

Nữ du khách Đức gọi đây là "sinh nhật tuyệt vời nhất từng có". Trong đoạn video đăng tải trên tài khoản cá nhân, cô bày tỏ: "Khi những người xa lạ trên cung đường Hà Giang biến ngày sinh nhật của bạn thành một kỷ niệm không thể nào quên".

Fiona bật khóc khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ ở Hà Giang. Ảnh: Cắt từ video.

4 ngày tuyệt nhất cuộc đời

Fiona là du khách độc hành, vừa đi du lịch vừa làm việc theo hình thức digital nomad (du mục kỹ thuật số), thường lựa chọn những hành trình dài ngày qua nhiều quốc gia.

Trong chuyến đi 4 ngày 3 đêm ở Hà Giang, ngoài trải nghiệm ngồi xe máy vượt các cung đường đèo, cô còn lần đầu hát karaoke cùng đoàn, bơi ở Du Già, học cách cụng ly theo kiểu địa phương "một, hai, ba".

Nữ du khách ví Hà Giang "như một cảnh phim", cho biết đến Việt Nam vì cảnh đẹp, nhưng thực tế còn khiến cô "không nói nên lời".

Nhóm du khách đi xe máy trên con đèo 9 khúc cua nổi tiếng ở Hà Giang. Ảnh: Vladimir Borzykin.

Trên hành trình, Fiona ngồi sau xe của một tài xế địa phương, được dẫn đi tham quan làng dệt lanh truyền thống của người Mông, nơi mọi công đoạn đều làm thủ công, từ xử lý cây lanh đến tạo hoa văn.

Những chặng đường dài khiến lưng và hông Fiona "đau mỏi sau vài giờ ngồi xe". Nhưng bù lại, chỉ sau một vòng Hà Giang, cô có thêm bạn mới, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, những bữa tiệc ngẫu hứng, thiếu ngủ và cảm giác "như già đi 10 tuổi".

Các thành viên trong đoàn tổ chức sinh nhật cho một nữ du khách nước ngoài. Ảnh: NVCC.

Ngũ Quang Mạnh, giám đốc Ha Giang Motorventures, cho biết Fiona là khách trong đoàn từ năm ngoái.

"Nếu biết trước sinh nhật của khách, chúng tôi thường tổ chức sinh nhật bất ngờ. Ngoài ra, chúng tôi cũng từng hỗ trợ khách cầu hôn tại sông Nho Quế", anh nói với Tri Thức - Znews.

Đơn vị được thành lập hơn một năm, chuyên tour xe máy tại Hà Giang. Nhóm khách đông nhất đến từ Australia, Anh và các nước châu Âu.

Đội ngũ tài xế chủ yếu là người địa phương, một số đến từ các tỉnh lân cận như Sa Pa. Phần lớn khách quốc tế chọn đi theo hình thức 1:1, tức một tài xế chở một du khách, do không quen đường đèo và để đảm bảo an toàn.

Ngoài chinh phục các cung đường, tour còn lồng ghép trải nghiệm văn hóa như tham quan làng dệt lanh của người Mông, dùng bữa tại homestay do người dân tộc thiểu số vận hành hoặc tham gia các hoạt động mùa vụ như cấy lúa nếu đúng thời điểm.

"Đúng kiểu chỉ có ở Việt Nam"

Không chỉ dừng lại ở Hà Giang, Fiona tiếp tục hành trình khám phá nhiều điểm đến khác tại Việt Nam.

Cô trải nghiệm xe giường nằm đường dài và nhận xét phương tiện này "tiện lợi, yên tĩnh, phù hợp với du khách tiết kiệm". Nhiều xe còn được trang bị Wi-Fi và nhà vệ sinh, giúp vừa tiết kiệm chi phí vừa thoải mái nghỉ ngơi.

Tại Ninh Bình, Fiona có một ngày khám phá hang động không như kế hoạch ban đầu. Song chính những tình huống ngoài dự tính lại trở thành kỷ niệm đặc biệt nhất trong chuyến đi.

Du khách nước ngoài háo hức chờ đoàn tàu đi qua con phố nhỏ ở Hà Nội, tháng 7/2025. Ảnh: Châu Sa.

Trong những ngày ở Hà Nội, cô ghé phố Hàng Mành để làm con dấu và mua nhiều món quà thủ công. Trải nghiệm ấn tượng nhất với nữ du khách là khi tìm đường đến một homestay nằm sâu trong ngõ nhỏ của phố cổ.

"Tôi phải đi ngang qua bàn ăn của một gia đình, một quán karaoke và 2 chiếc xe máy đỗ chắn lối mới tìm thấy căn phòng nhỏ ẩn tít cuối ngõ. Đúng kiểu chỉ có ở Việt Nam", Fiona bật cười.

Cô cũng trải nghiệm phố cà phê đường tàu, địa điểm được nhiều du khách quốc tế truyền tai nhau là "nhất định phải ghé một lần trong đời".

Nhóm bạn của Fiona ngồi chờ suốt 3 tiếng tại một quán cà phê, liên tục gọi đồ uống để giữ chỗ, trước khi chứng kiến cảnh đoàn tàu lao vút qua trong chưa đầy 30 giây.

Các nhóm khách nước ngoài trong hành trình khám phá Hà Giang. Ảnh: NVCC.

Tại vịnh Hạ Long, nữ du khách chèo kayak và tận mắt thấy rác trôi nổi trên mặt nước. Cô kêu gọi du khách tôn trọng thiên nhiên, không xả rác và chủ động nhặt rác nếu có thể.

Hành trình xuyên Việt của Fiona khép lại tại Sa Pa với chuyến trekking (đi bộ đường dài) trong mưa.

"Thời tiết xấu không làm giảm trải nghiệm của tôi. Ngược lại, những con đường lầy lội lại trở thành điểm nhấn đáng nhớ nhất của chuyến đi", cô nói.