Tranh cãi căn nhà bê tông giữa làng Lô Lô Chải

Giữa làng Lô Lô Chải (Hà Giang cũ) xuất hiện căn nhà 2 tầng đang trong quá trình xây dựng. Công trình khiến nhiều người lo ngại "phá vỡ cảnh quan và kiến trúc đặc trưng".

Căn nhà 2 tầng (cuối dốc) đang trong quá trình xây dựng tại làng Lô Lô Chải. Ảnh: @Rii Yu.

Ngày 18/1, trên các hội nhóm du lịch Hà Giang (nay là Tuyên Quang) xuất hiện hình ảnh ngôi nhà 2 tầng đang được xây dựng tại làng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú).

Bức ảnh nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người lo ngại công trình "phá vỡ không gian kiến trúc truyền thống, đe dọa bản sắc văn hóa" và ảnh hưởng đến danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới của địa phương.

Trước phản ánh của dư luận, cùng ngày, UBND xã Lũng Cú cho biết đây là công trình nhà ở của một hộ dân, đã được cấp phép xây dựng từ ngày 27/11/2025.

Theo giấy phép, công trình gồm hai tầng ở, với chiều cao lần lượt 3,3 m và 3 m. Phần phía trên cao 2,65 m không phải tầng 3 mà là tường thu hồi mái, phục vụ yêu cầu kỹ thuật khi lợp mái ngói âm dương truyền thống theo quy định của Hương ước thôn Lô Lô Chải.

Căn nhà bê tông 2 tầng khiến nhiều người lo ngại "phá vỡ cảnh quan" Lô Lô Chải. Ảnh: @Rii Yu.

Chính quyền xã khẳng định việc xây dựng tường thu hồi nhằm bảo đảm độ dốc mái, khả năng thoát nước và tạo hình kiến trúc đặc trưng của nhà truyền thống vùng cao. Phần này không phát sinh diện tích ở và không phải hành vi xây dựng trái phép.

"Trong điều kiện khí hậu vùng cao, việc xây dựng nhà ở cấp 3 với khung cột bê tông cốt thép là giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách", đại diện UBND xã Lũng Cú cho biết.

Theo chính quyền, công trình đã được phê duyệt với các thông số kỹ thuật cụ thể. Hình thức kiến trúc, màu sắc và vật liệu hoàn thiện đều phải bảo đảm phù hợp với cảnh quan và không gian kiến trúc chung của làng.

Hiện nay, công trình mới ở giai đoạn xây thô. Khi hoàn thiện, chủ đầu tư bắt buộc sơn màu vàng đất, thực hiện hình thức mái và các chi tiết kiến trúc hài hòa với tổng thể không gian truyền thống của Lô Lô Chải.

Chính quyền địa phương khẳng định "không có việc buông lỏng quản lý". UBND xã đang tăng cường giám sát, kiểm tra thường xuyên các hạng mục thi công nhất là ở giai đoạn hoàn thiện mái và kiến trúc bên ngoài.

Nếu chủ đầu tư vi phạm giấy phép xây dựng hoặc không tuân thủ yêu cầu về kiến trúc truyền thống, địa phương sẽ kiên quyết đình chỉ thi công và yêu cầu khắc phục theo quy định.

Toàn cảnh làng Lô Lô Chải nhìn từ trên cao. Ảnh: Yến Vi Vu.

UBND xã Lũng Cú cho biết Lô Lô Chải là làng văn hóa du lịch cộng đồng. Việc người dân xây dựng, cải tạo nhà ở, đầu tư các công trình phục vụ sinh hoạt và phát triển dịch vụ du lịch là quyền lợi hợp pháp, chính đáng, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao đời sống người dân.

Mọi hoạt động xây dựng đều được xem xét, quản lý chặt chẽ, tuân thủ quy hoạch được phê duyệt, các quy định pháp luật về xây dựng, cũng như Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn và Hương ước thôn Lô Lô Chải.

Trong bối cảnh lượng khách đến Lô Lô Chải tăng nhanh, chính quyền nhìn nhận nhu cầu đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dịch vụ là tất yếu nhằm đáp ứng việc phục vụ du khách, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Quá trình này được triển khai theo định hướng phát triển du lịch xanh, hài hòa, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Lô Lô.

UBND xã Lũng Cú đề nghị cộng đồng và du khách tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, đồng hành cùng địa phương trong công tác quản lý xây dựng, bảo tồn không gian kiến trúc, cảnh quan và giá trị văn hóa truyền thống của làng.

Du khách Hà Nội khám phá làng Lô Lô Chải tháng 11/2025. Ảnh: Yến Vi Vu.

Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía Bắc cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn cũ), được du khách ví như "ngôi làng cổ tích" nhờ cảnh quan hài hòa và bản sắc văn hóa đặc trưng của người Lô Lô. Từ đây, du khách thuận tiện tiếp tục hành trình tham quan cột cờ Lũng Cú và cột mốc cực Bắc của Tổ quốc.

Lượng khách đến Lô Lô Chải tăng mạnh từ tháng 10/2025, sau khi ngôi làng được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới". Theo khảo sát, đến nay nhiều cơ sở lưu trú tại làng đã kín phòng trong dịp Tết Nguyên đán.