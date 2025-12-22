Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Guồng xây dựng hối hả tại 'làng du lịch tốt nhất thế giới' ở Hà Giang

  • Thứ hai, 22/12/2025 10:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lô Lô Chải được vinh danh "làng du lịch tốt nhất thế giới", trở thành điểm đến hút khách khi nhắc đến Hà Giang. Đằng sau danh hiệu ấy là nhịp sống thường nhật của người Lô Lô.

Đằng sau danh hiệu

Đầu tháng 12, Phạm Đức Hòa (27 tuổi, TP.HCM) có chuyến phượt Hà Giang (nay là Tuyên Quang) cùng nhóm bạn thân từ thời cấp ba. Nhóm thuê xe máy và tự khám phá các cung đường cao nguyên đá. Trong hành trình này, Lô Lô Chải là một trong những điểm dừng chân. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hòa đi dạo quanh làng với mong muốn quan sát nhịp sống của người Lô Lô phía sau danh hiệu "làng du lịch tốt nhất thế giới". Anh nhận xét người dân thân thiện, bình dị và cởi mở với du khách. Bên cạnh các hoạt động phục vụ du lịch, nhiều người tham gia xây dựng, thi công homestay quán cà phê để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Hình ảnh khiến chàng trai ấn tượng là cách người dân dùng sức người để vận chuyển vật liệu xây dựng như gạch, các thanh gỗ lớn trên địa hình dốc và hẹp. "Họ làm rất thuần thục và thông minh, thích nghi với điều kiện nơi đây", Hòa nói với Tri Thức - Znews. Ngoài ra, những đứa trẻ trong làng với ánh mắt hồn nhiên và sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống cũng để lại nhiều ấn tượng.

Làng nhỏ trong guồng quay du lịch

Ngay khi đặt chân đến Lô Lô Chải, Hòa bị thu hút bởi không khí tất bật đón nhiều đoàn khách du lịch từ khắp nơi, chủ yếu là du khách châu Á. Các tuyến đường chính luôn đông đúc, nhiều nhóm khách nối nhau tham quan, chụp ảnh và nghỉ chân. Theo anh, quá trình "du lịch hóa" thể hiện rõ qua sự xuất hiện dày đặc của các homestay, quán cà phê trên trục đường chính. Trong lúc dạo làng, Hòa ghé ăn xiên nướng, bánh tam giác mạch và bánh chưng rán ngập dầu - những món ăn gắn với trải nghiệm du lịch tại Lô Lô Chải. "Nếu có nhiều thời gian, lần sau tôi sẽ quay lại để tìm hiểu sâu hơn và hòa vào nhịp sống của người dân", anh nói.

Châu Sa

Ảnh: @duchoaa_

