Vì sao cây hồng ở Hà Giang 'khổ nhất thế giới'?

Một cây hồng ở trung tâm Lô Lô Chải (Hà Giang cũ) bỗng trở thành điểm check-in nổi tiếng gần đây. Lượng du khách tăng đột biến khiến khu vực quanh cây thường xuyên ùn tắc.

Giữa trung tâm làng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang cũ), trước một homestay nằm trên con dốc chính, một cây hồng vươn tán ra ngoài tường rào trở thành điểm check-in hút khách.

Mỗi cuối tuần, du khách xếp hàng chờ chụp ảnh khiến đoạn đường trước homestay thường xuyên ùn tắc. Nhiều người gọi vui đây là "cây hồng khổ nhất thế giới".

Du khách check-in với cây hồng trước một homestay ở làng Lô Lô Chải, ngày 22/11. Ảnh: Hiếu Rùa, Nhân vật cung cấp.

Điểm check-in mới ở Lô Lô Chải

Chủ homestay Trương Linh cho biết lần đầu đến Lô Lô Chải dịp Tết 2023, cô lập tức bị cuốn hút bởi sự bình yên ngôi làng.

Cô gọi đây là "duyên lành", quyết định gắn bó và mở homestay dù thời điểm đó Lô Lô Chải chưa là cái tên nổi bật như hiện nay. Ngôi làng vẫn còn nguyên sơ, chỉ lác đác vài hộ tập tành kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Căn nhà cổ Linh thuê lại chỉ giữ được tường rào đá và nhà trình tường cũ, cảnh quan gần như chưa có. Từ những bức tường đá rêu phong, cô nghĩ ngay đến việc trồng các loại cây đặc trưng vùng cao nguyên đá như đào, mận, lê và đặc biệt là hồng.

Cây hồng được Linh mang từ vùng khác của Hà Giang lên trồng tại khuôn viên homestay từ đầu năm 2023. Sau Tết, cây bắt đầu nở hoa, đến hè kết trái và vào cuối tháng 9 thì chuyển sang màu vàng óng.

Trái hồng trĩu quả trên cây đến hết Tết Dương lịch, tạo nên góc check-in hút khách bậc nhất làng.

Cây hồng được trồng trong khuôn viên homestay, vươn cành ra bên ngoài tạo nên góc check-in. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Lô Lô Chải là làng du lịch cộng đồng, không thu vé tham quan theo từng homestay nên bất kỳ du khách nào cũng có thể thoải mái dừng lại chụp ảnh.

"Căn nhà mái ngói âm dương với hàng rào đá cổ tạo nên sự hài hòa tự nhiên. Tôi trồng thêm cây hồng ở đó hợp với cảnh quan", chủ homestay chia sẻ.

Dịp cuối tuần, lượng người dừng lại chụp ảnh đông đến mức khu vực quanh cây hồng tắc cứng.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng khiến cây hồng gặp không ít phiền toái. Nhiều du khách tò mò, thấy quả chín vàng liền tiện tay bứt thử xem thật hay giả.

Dù cây chưa bị hư hại đáng kể, chủ homestay cho rằng mỗi du khách đến làng cần ý thức giữ gìn cảnh quan, bởi một cành cây hay mảng cỏ bị xâm hại cũng làm giảm vẻ đẹp chung.

Ngoài cây hồng, homestay còn trồng nhiều cây bản địa khác. Trên tường rào đá, người dân Lô Lô trồng sen đá nhỏ quanh năm tạo nên màu xanh độc đáo.

Trong làng cũng có cây sen đất lá tròn, hoa vàng hoặc cam bò kín các bờ đá, một trong những điểm đặc trưng của kiến trúc bản địa.

Đến nay, homestay của Linh vẫn là nơi duy nhất trong thôn có cây hồng. Cô hy vọng tương lai bà con sẽ trồng thêm để cảnh quan làng thêm đa dạng.

Cây hồng mỗi khi đến độ chín mọng. Ảnh: Nhân vât cung cấp.

Thách thức

Trong mùa cao điểm du lịch Hà Giang từ tháng 10 đến hết tháng 4 năm sau, lượng khách đổ về Lô Lô Chải luôn đông đúc.

Theo Linh, năm nay làng nhận được sự quan tâm lớn sau khi đạt danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới", cộng thêm thời tiết thuận lợi nên cuối tuần các homestay hầu như kín phòng.

Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho biết từ tháng 10 đến nay, lượng khách tới Lũng Cú tăng mạnh, khoảng 10.000 khách/tuần, thậm chí có thời điểm 12.000-15.000 khách/tuần. Trong đó, Lô Lô Chải là nơi hút khách nhất.

Danh hiệu quốc tế kéo theo lượng khách tăng đột biến mang lại niềm tự hào, song cũng đi kèm những thách thức lớn.

"Khách đến quá đông thì sự bình yên của Lô Lô Chải cũng dần mất đi. Nhiều người đi vội vàng theo trào lưu mạng xã hội, không còn thời gian dừng lại để cảm nhận vẻ tĩnh lặng vốn có của ngôi làng", Linh nói.

Toàn cảnh homestay có cây hồng trước cửa, nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú.

Lượng khách quá tải cũng khiến cơ sở vật chất trong thôn không kịp đáp ứng, trong khi năng suất phòng hạn chế, người dân làm du lịch chưa qua đào tạo bài bản.

Gần đây, một số môi giới tự do đã thu gom phòng tại các homestay rồi bán lại cho du khách với giá cao gấp 2-3 lần.

Nhóm môi giới này thường đặt cọc hoặc mua phòng dưới danh nghĩa khách lẻ, sau đó "khóa" phòng và rao bán trên các hội nhóm du lịch khiến chủ homestay khó kiểm soát.

Xã Lũng Cú đã lập tức chấn chỉnh và yêu cầu các hộ dừng hợp tác với nhóm môi giới này để bảo vệ hình ảnh chung.

Ngoài áp lực về lượng khách tăng nhanh, hạ tầng của làng cũng đang chịu sức ép lớn.

Điện lưới thường xuyên chập chờn, vào cuối tuần dễ xảy ra tình trạng mất điện. Nước sinh hoạt cũng không đảm bảo khi cao điểm, khiến nhiều hộ phải xoay xở từng ngày.

Vấn đề rác thải cũng trở nên đáng lo khi không ít du khách bỏ lại cốc nhựa trên bờ tường cạnh cây hồng hoặc dọc các lối đi. Điều này tạo thêm gánh nặng cho ngôi làng vốn quen với nhịp sống yên bình.

Du khách đổ xô đến làng Lô Lô Chải ngày 22/11. Ảnh: Hiếu Rùa.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, Linh tin rằng chính quyền đang rất nỗ lực và cần thêm thời gian để nâng cấp hạ tầng cho phù hợp lượng khách.

"Chúng tôi cũng luôn cố gắng đón tiếp du khách chu đáo nhất trong khả năng của mình, để xứng đáng với danh hiệu 'Làng du lịch tốt nhất thế giới'", cô nói.