Khách Mỹ 'tìm lại chính mình' sau ly hôn khi đến Việt Nam

Sau khi cuộc hôn nhân 22 năm tan vỡ, Bryanne Salazar quyết định một mình du lịch Việt Nam và Thái Lan. Chuyến đi giúp bà học cách sống theo điều mình muốn.

Salazar chèo thuyền kayak quanh vịnh Hạ Long.

22 năm là vợ của một quân nhân, Bryanne Salazar luôn đặt nhu cầu của bản thân xuống cuối để hỗ trợ sự nghiệp của chồng. Cả hai từng hứa với nhau khi nghỉ hưu và các con trưởng thành, họ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, trong đó có Việt Nam.

Nhưng năm 2018, khi người chồng giải ngũ, cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng sụp đổ, theo Business Insider.

Sự nghiệp kết thúc khiến chồng bà mất đi mục đích sống. Còn Salazar, dù cố gắng níu giữ, cũng dần kiệt quệ trong chuỗi ngày tranh cãi và bất hạnh.

"Tôi không ở lại vì tình yêu, mà vì sợ hãi", bà kể. Xuất thân từ một gia đình độc hại và không còn liên lạc với người thân, Salazar lo rằng nếu rời đi, bà sẽ không còn ai bên cạnh.

Nỗi sợ ấy đeo bám cho tới khi nỗi đau khi ở lại lớn hơn sự lo lắng khi rời đi. Tháng 2/2022, họ chính thức ly hôn. Ngay trước đó, bà chuyển đến Hawaii sống cùng một phụ nữ vừa góa chồng.

Sau ly hôn, Salazar dành một năm "chữa lành".

Ngày 31/12/2022, Salazar đặt chuyến bay một mình tới Bangkok. Bà không có nhiều tiền tiết kiệm nhưng quyết tâm nhìn thấy thế giới.

Khi chia sẻ kế hoạch, nhiều người, kể cả các con, hỏi liệu bà có sợ không. "Tôi lo chứ, nhưng nỗi sợ không còn điều khiển cuộc đời tôi nữa", người phụ nữ nói.

Hai ngày trước sinh nhật tuổi 43, bà đặt chân đến Bangkok, bị cuốn hút bởi ẩm thực, những ngôi đền và cảm giác tự do hoàn toàn.

6 ngày sau, ở Chiang Mai, Salazar ghé một tiệm massage nơi tuyển dụng phụ nữ từng mãn hạn tù. Mẹ bà trước đây cũng từng bị giam giữ, nên bà cảm thấy gần gũi đặc biệt.

Salazar đứng trên một cây cầu ở Bangkok, bắt đầu chuyến đi của mình ở Thái Lan.

Kết thúc buổi massage, người trị liệu hỏi liệu bà muốn được tết tóc không. Cử chỉ nhỏ ấy khiến bà bật khóc.

Ở Thái Lan, bà lần đầu sống đúng theo ý mình, có ngày ngủ muộn, ăn quá nhiều, có ngày rong ruổi thăm đền chùa.

"Tôi sống vì chính tôi", người phụ nữ trung niên nghẹn ngào.

11 ngày sau, Salazar bay tới Hà Nội (Việt Nam). Thành phố khiến bà ấn tượng bởi sự hỗn loạn nhưng duyên dáng. Việc băng qua đường trở thành thử thách can đảm, chỉ cần tự tin và bước đều về phía trước.

Một buổi chiều, bà ngồi sau xe máy của một người đàn ông tên Lý, hướng dẫn viên tình nguyện đưa bà đi "Hà Nội của riêng anh".

Thay vì đưa tới các điểm nổi tiếng, Lý chở bà đến những khu vực từng bị bom đánh trong chiến tranh. "Người Hà Nội mạnh mẽ lắm", Lý nói.

Salazar được ông Lý dẫn đi tham quan Hà Nội bằng xe máy.

Salazar nhận ra sự sôi động của thành phố bắt nguồn từ tinh thần kiên cường, mất tất cả, rồi bắt đầu lại. Ở một góc nhỏ, bà cũng đang làm điều tương tự cho cuộc đời mình.

Chuyến đi Việt Nam khép lại bằng hành trình du thuyền và chèo kayak trên vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Giữa trời xám và sự tĩnh lặng, bà có thời gian ngẫm lại tất cả.

"Tôi không chỉ mơ về chuyến phiêu lưu, tôi đã thực sự thực hiện nó và chứng minh rằng con trai tôi đã đúng khi nói tôi can đảm", nữ du khách nói.

Trở lại Hawaii, Salazar quyết định kết thúc năm "gap year" và trở lại sự nghiệp viết lách, làm biên tập sách tự do. Bà cho hay đã đến lúc sống tiếp, nhưng lần này, là theo cách của riêng bà.