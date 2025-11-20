Khách Tây mắc kẹt 2 ngày trên tàu ở Khánh Hòa, suýt trễ chuyến bay

Mắc kẹt gần 2 ngày trên tàu trong lũ lịch sử ở Khánh Hòa, 2 du khách lo lắng lỡ chuyến bay về Pháp. Họ được nhân viên đường sắt hỗ trợ vượt vùng ngập để kịp ra sân bay.

Du khách Cindy (bên trái) và Romain Labat chụp ảnh cùng tiếp viên Đặng Thị Thảo trên chuyến tàu SE1 mắc kẹt tại ga Khánh Phước, ngày 19/11. Ảnh: Cindy Zhg.

Trong trận lũ lịch sử tại Khánh Hòa, chuyến tàu SE1 (Hà Nội - TP.HCM) phải dừng tại ga Khánh Phước (tỉnh Gia Lai) ngày 19/11 do nước dâng cao.

Lên tàu từ ga Huế ngày 18/11, hai du khách Cindy và Romain Labat mắc kẹt gần 2 ngày, không thể tiếp tục hành trình đến TP.HCM như kế hoạch. Cả hai cần có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để kịp chuyến bay về Pháp.

Nhận thấy tình huống cấp bách, tiếp viên Đặng Thị Thảo (đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội) tìm cách hỗ trợ 2 du khách.

Trong lúc đường bộ bị ngập sâu, đường sắt tạm phong tỏa, cô liên hệ khắp nơi tìm phương án đưa khách ra khỏi vùng lũ.

Ngành đường sắt phải dừng 10 chuyến tàu do mưa lớn tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Ảnh: VNR.

Sau nhiều giờ, Thảo kết nối với một đồng nghiệp ngành đường sắt trong khu vực. Bằng xe máy, nhóm hỗ trợ đưa 2 hành khách men theo các đoạn đường dân sinh còn an toàn để kịp ra sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai) trong sáng 20/11 để kịp bay về TP.HCM.

"Chúng tôi đến sân bay đúng giờ, không bị lỡ chuyến. Nữ tiếp viên đã chăm sóc chúng tôi rất chu đáo trong 2 hai ngày 'mắc kẹt' trên tàu", du khách Cindy nói.

Romain Labat cho biết dù trong điều kiện phức tạp và khó lường của thời tiết, công ty đường sắt vẫn đảm bảo cung cấp thức ăn miễn phí, điều kiện sinh hoạt tốt.

"Tiếp viên của chúng tôi rất tử tế và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Cô ấy còn đặc biệt hỗ trợ chúng tôi ra sân bay, thật sự xuất sắc. Cảm ơn Thảo đã chăm sóc chúng tôi rất chu đáo", Romain bày tỏ.

Thảo cho biết công việc của cô không chỉ phục vụ hành khách trên tàu mà còn đồng hành, giúp đỡ khi họ gặp khó khăn.

"Đây là điều mà bất cứ người tiếp viên đường sắt hay người Việt Nam nào cũng sẽ làm khi gặp tình huống tương tự", cô nói.

Mưa lớn, lũ dâng tại ga Tu Bông (tỉnh Khánh Hòa) và Km 1326+000, sáng 19/11. Ảnh: VNR.

Vợ chồng Thảo cùng công tác tại đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội, có hơn 15 năm gắn bó với những chuyến tàu xuyên Việt. Công việc thường xuyên xa nhà, đối mặt nhiều sự cố bất ngờ.

Đại diện Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) đánh giá cao hành động của tiếp viên Đặng Thị Thảo. Đơn vị cho biết câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc giúp 2 du khách quốc tế thoát khỏi cảnh mắc kẹt mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người lao động ngành đường sắt.

Từ ngày 16/11, mưa lớn làm nhiều đoạn đường sắt qua tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) đến Khánh Hòa ngập sâu, đất đá từ thượng nguồn tràn xuống lấp khe ray. Đường sắt Bắc Nam đoạn Diêu Trì - Nha Trang bị ngập đến 0,4 m, ngành đường sắt phải tạm dừng 10 đoàn tàu khách.

Khi mực nước tiếp tục đổ về ga Diêu Trì, ngành đường sắt đã sơ tán 3 đoàn tàu SE1/ SE3/SE7 đến các ga lân cận (ga Bình Định, ga Phước Nhơn). Hành khách được phục vụ bữa ăn và nước uống miễn phí trong thời gian này. Các hành khách khác được hỗ trợ hoàn, trả vé trong tối đa 30 ngày.

Cảnh nước lũ cuồn cuộn chảy qua đường sắt miền Trung Ngành đường sắt buộc phải hủy 10 chuyến tàu qua miền Trung do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài. Hành khách được hoàn vé không mất phí.