Lũ trên các sông vượt mức lịch sử, rủi ro thiên tai cấp 4 ở Đắk Lắk

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lũ trên nhiều sông từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục diễn biến phức tạp, liên tiếp vượt mức lịch sử.

Ôtô ngập nước nằm la liệt trên đường phố Nha Trang, sáng 20/11. Ảnh: Đức Lợi.

9h ngày 20/11, Cục Khí tượng Thủy văn (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Ba (Đắk Lắk), sông Kôn (Gia Lai), sông Krông Ana (Đắk Lắk), đồng thời cảnh báo lũ ở các sông từ Huế đến Khánh Hòa.

Lũ vượt lịch sử, nhiều sông lên nhanh

Lũ trên sông Ba đã đạt đỉnh và đang rút chậm, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn ghi nhận 40,99 m lúc 1h sáng, vượt báo động 3 tới 6,49 m và vượt mức lịch sử năm 1993 hơn 1 m. Tại Phú Lâm, lũ đạt 5,40 m, cũng cao hơn đỉnh năm 1993.

Lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh 13,14 m rạng sáng và đang xuống chậm, nhưng nhiều sông khác tại Khánh Hòa, Đắk Lắk vẫn tiếp tục lên.

Sông Dinh Ninh Hòa ghi nhận mực nước 6,72 m, vượt lịch sử năm 1986; sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận) vượt báo động 3 khoảng 0,33 m.

Từ Huế đến Quảng Ngãi, mực nước nhiều sông vẫn ở mức báo động 1-2. Sông Kôn (Gia Lai) lúc 8h lên 8,27 m, vượt báo động 3 gần 0,3 m.

Hiện trạng lũ và phản hồi ra đa thời tiết lúc 8h ngày 20/11. Ảnh: NCHMF.

Trong 6 giờ tới, sông Ba tiếp tục dao động ở mức cao hơn báo động 3, tương đương đỉnh lũ lịch sử. Từ 6-12 giờ tiếp theo, lũ sẽ xuống nhưng vẫn ở mức báo động 3; sông Kôn xuống chậm; trong khi sông Krông Ana tiếp tục lên và vượt báo động 3.

Lũ trên các sông Vu Gia, sông Thu Bồn, sông Hương và sông Bồ dự kiến duy trì mức báo động 1 trong 24 giờ tới. Một số sông ở Khánh Hòa và Đắk Lắk còn ở trên báo động 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập lụt sâu tại các tỉnh/thành từ Huế đến Khánh Hòa; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đặc biệt cao ở khu vực đồi núi, sườn dốc.

Các sông chịu ảnh hưởng mạnh nhất gồm lưu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3) và khu vực phía Đông Đắk Lắk (cấp 4, mức đặc biệt nguy hiểm). Nhiều hoạt động dân sinh và sản xuất như giao thông, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp có thể bị gián đoạn.

Đắk Lắk, Gia Lai mưa trắng trời nhiều ngày qua. Ảnh: Nghinh Phong Media, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Mưa lớn nhiều nơi vượt 600 mm

Trong 24 giờ qua (từ 9h ngày 19/11 đến 9h ngày 20/11), mưa to đến rất to xuất hiện trên diện rộng. Một số nơi ghi nhận lượng mưa kỷ lục như Suối Sung - Hoa Sơn (Khánh Hòa) 626,6 mm; Sơn Thành Đông (Đắk Lắk) 425,2 mm; Đạ Chais (Lâm Đồng) 224,6 mm; Buôn Tăng Krông (Gia Lai) 203,4 mm; Tam Trà (Đà Nẵng) 187 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực trong số này đã đạt hoặc tiến sát trạng thái bão hòa trên 85%, làm tăng nguy cơ trượt lở khi mưa tiếp diễn.

Trong 3-6 giờ tới, mưa vẫn tiếp tục ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng : 20-40 mm, có nơi vượt 90 mm

: 20-40 mm, có nơi vượt 90 mm Gia Lai, Đắk Lắk: 30-60 mm, có điểm trên 100 mm

Lượng mưa duy trì trong nền đất đã bão hòa khiến nguy cơ thiên tai gia tăng nhanh chóng. Trung tâm cảnh báo trong 6 giờ tới có thể xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh trong khu vực.

Người dân Quy Nhơn trèo lên nóc nhà cầu cứu ngày 19/11. Ảnh: Lương Vĩnh Long Nhật.

Cơ quan chuyên môn đề nghị chính quyền địa phương rà soát các điểm xung yếu, các vị trí có nguy cơ chắn dòng, điểm thường xuyên xảy ra sạt lở để chủ động sơ tán, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực theo dõi.

Người dân sống gần sông suối, khu vực chân núi, taluy dương được khuyến cáo hạn chế di chuyển, tránh qua các ngầm tràn hoặc tuyến đường có nguy cơ lũ quét.

Cảnh báo tổ hợp thiên tai

Ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết lũ trên sông Ba và sông Kôn lên rất nhanh, trong đó mực nước sông Ba tại Củng Sơn và Phú Lâm đều vượt báo động 3.

"Đây là cấp cảnh báo đặc biệt nguy hiểm, thường đi kèm tổ hợp thiên tai lớn như lũ quét, sạt lở đất, có thể gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng", ông nhấn mạnh.

Cơ quan dự báo khuyến cáo người dân:

Hạn chế di chuyển qua vùng ngập sâu, đường tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở

Chủ động đưa tài sản, vật nuôi khỏi vùng nguy hiểm

Theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo, đặc biệt khi các hồ chứa điều tiết dòng chảy.

Cục Khí tượng Thủy văn cho biết sẽ liên tục cập nhật bản tin khi có thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa thượng lưu.

Gia Lai: Mưa lũ gây ngập, cô lập hơn 10.000 hộ dân Ngày 19/11, mưa lớn liên tục gây ngập úng trên diện rộng ở Gia Lai, nhất là các khu vực phía Đông của tỉnh và trên tuyến Quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông.