Quyết liệt triển khai xây dựng Hoàn Kiếm thành phường kiểu mẫu về ANTT

Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quân kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự, văn minh đô thị.

Chiều 18/11, tại CATP Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 Thành phố tổ chức Hội nghị bàn về thí điểm xây dựng các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 197 Thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc CATP, Phó trưởng BCĐ 197 Thành phố; đại diện các Sở, Ngành của Thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của CATP.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội, chủ trì và phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CAHN.

Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ mục tiêu, yêu cầu trong Kế hoạch của BCĐ 197 Thành phố để thống nhất nhận thức và huy động tối đa nguồn lực triển khai. Quá trình thực hiện, các đơn vị bám sát tiêu chí, lộ trình của Thành phố để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, đơn vị; chú trọng tăng cường tuyên truyền về chủ trương, mục đích, yêu cầu xây dựng thí điểm phường kiểu mẫu… nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

Đồng thời, Giám đốc CATP đề nghị các Sở, ban, ngành, thành viên BCĐ 197 Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phát huy vai trò hướng dẫn, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho BCĐ 197 các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình xây dựng thành công mô hình thí điểm. Đặc biệt, việc triển khai phải bảo đảm đúng pháp luật - đúng quy định - đúng quy trình; bảo đảm tính văn minh - thuyết phục - gần dân, trọng dân trong tuyên truyền, xử lý và chú trọng duy trì bền vững, kiên quyết chống tái vi phạm.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc CATP, phát biểu. Ảnh: CAHN.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh việc xây dựng mô hình phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị là chủ trương lớn của Thành phố; thể hiện quyết tâm chính trị cao của Thành phố trong công tác chỉnh trang bộ mặt đô thị. Đây cũng chính là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy nhằm xây dựng Hà Nội trở thành một điểm đến văn minh, thanh lịch.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ197 ngày 11/11/2025 của BCĐ 197 TP Hà Nội về xây dựng thí điểm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị; phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, Công an phường Hoàn Kiếm đã chủ động tham mưu BCĐ 197 phường triển khai quyết liệt các biện pháp xây dựng phường kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT).

Chiều 19/11, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hoàn Kiếm ra quân kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự, văn minh đô thị. Tại tuyến phố Phủ Doãn, khu vực trước Bệnh viện Việt Đức, mật độ giao thông đông đúc. Tuy nhiên, một số trường hợp điều khiển ô tô dừng đỗ phương tiện không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông. Tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an phường Hoàn Kiếm tuyên truyền việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị. Ảnh: CAHN.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an phường Hoàn Kiếm đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng phường kiểu mẫu; vận động các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa, phương tiện gọn gàng, giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, hè phố; chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến sử dụng biển quảng cáo, mái che, mái vẩy, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự, văn minh đô thị.

Dưới sự tuyên truyền, hướng dẫn của Công an phường, người dân trên địa bàn đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và khẳng định sẽ tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng trong việc giữ gìn diện mạo đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Theo Trung tá Nguyễn Đoàn Tô, Phó trưởng Công an phường Hoàn Kiếm, địa bàn Hoàn Kiếm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Thủ đô; có nhiều cơ quan của Trung ương, Thành phố đặt trụ sở trên địa bàn; có nhiều khách sạn lớn phục vụ nơi lưu trú của các đoàn Nguyên thủ, khách quốc tế các nước sang thăm và làm việc tại Hà Nội; có nhiều khu di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh...

Công an phường Hoàn Kiếm tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa, phương tiện gọn gàng, giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, hè phố. Ảnh: CAHN.

Đặc biệt, trên địa bàn có hoạt động của không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, không gian đi bộ trong khu phố cổ (thuộc khu bảo tồn Cấp I) và tuyến phố đi bộ kết hợp thương mại Hàng Đào - Hàng Giấy và chợ đêm Đồng Xuân v.v… với mật độ dân cư, lưu lượng phương tiện tham gia giao đông.

Trong khi đó, các vấn đề về quy hoạch, cơ sở hạ tầng, lòng đường, vỉa hè hẹp còn nhiều hạn chế nên quá trình triển khai các nhiệm vụ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, ngay sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7), Công an phường đã chủ động nắm tình hình địa bàn, nhận diện tình hình vi phạm về trật tự giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… để tham mưu các biện pháp giải quyết.

Thời gian tới, Công an phường sẽ bám sát các nội dung chỉ đạo của Thành phố để triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng phường Hoàn Kiếm kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị.

Với quyết tâm cao cùng cách làm quyết liệt, bài bản, Công an phường Hoàn Kiếm đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn. Những kết quả bước đầu là cơ sở quan trọng để địa phương sớm hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra.