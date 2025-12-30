Chương trình nghệ thuật đặc biệt: 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'

Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức họp báo về chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”. Đây là chương trình do VOV tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan. Chương trình diễn ra vào 20h ngày 5/1/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV).

Toàn cảnh buổi họp báo diễn ra chiều 30/12 tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng (Phó tổng Giám đốc VOV) cho biết thông qua ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, chương trình thể hiện sự hưởng ứng tích cực, chủ động và thiết thực của VOV chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

"Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" là lời nhắn gửi sâu sắc về tình cảm và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, định hướng những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Mạnh Hùng (Phó tổng giám đốc VOV). Ảnh: Việt Linh.

Ban tổ chức cho biết, chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ, bao gồm những nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường sáng tạo nghệ thuật của VOV như: NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng... Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, được công chúng mến mộ như ca sĩ Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Không gian biểu diễn đa dạng sắc màu với Dàn nhạc bán cổ điển, cùng những ca khúc truyền thống và hiện đại.

NSƯT Đăng Dương chia sẻ về công tác chuẩn bị của các nghệ sĩ khi tham gia chương trình. Ảnh: Việt Linh.

Là một trong những ca sĩ chính tham gia chương trình, NSƯT Đăng Dương cho biết anh sẽ thể hiện một liên khúc gồm bốn tác phẩm cùng nghệ sĩ Phạm Thu Hà, trong đó, ba tác phẩm đã đi cùng năm tháng, ca ngợi Tổ quốc như ‘Dáng đứng Việt Nam’, ‘Người chiến sĩ ấy’, và một tác phẩm mới.

"Tôi sẽ cố gắng để phần thể hiện vừa giữ được tinh thần trang trọng, vừa có hơi thở thời đại. Những ngày qua, anh em nghệ sĩ tập luyện rất tích cực với giám đốc âm nhạc để hoàn thiện chương trình", nam ca sĩ chia sẻ.