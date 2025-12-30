Thủ tướng: Hoàn thành Chiến dịch Quang Trung mừng Đại hội Đảng XIV

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố huy động tổng lực phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ “Chiến dịch Quang Trung”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho nhân dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Sáng 30/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Dự cuộc họp có Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung có nhiều hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ.

Do bão, lũ cuối năm 2025, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa.

Để Tết này mỗi hộ dân đều có nhà đón Tết, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung”, với mục tiêu đến ngày 31/12 hoàn thành sửa chữa tất cả nhà cho người dân có nhà phải sửa chữa và đến ngày 31/1/2026 hoàn thành xây mới toàn bộ nhà cho hộ dân phải xây dựng lại.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã vào cuộc thần tốc. Do đó, chỉ sau hơn một tháng phát động, đến ngày 30/12, tại các tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 34.759 nhà, đạt 100% mục tiêu đề ra.

Cùng với đó đã khởi công xây mới 1.597 ngôi nhà, đạt 100%; trong đó đã hoàn thành 671 nhà, đạt 42%, số nhà đang xây sẽ được hoàn thành trong tháng 1/2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đánh giá “Chiến dịch Quang Trung” có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo cao cả và được mọi chủ thể tham gia với tất cả tinh thần, trách nhiệm, tình cảm đối với người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Hiện nay, đã hoàn thành mục tiêu giai đoạn một của Chiến dịch. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cam kết tiếp tục thúc đẩy để hoàn thành đạt và vượt toàn bộ mục tiêu của Chiến dịch và kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao để mọi người dân đều có nhà đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng. Chỉ sau 1 tháng phát động, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn một với 100% nhà hư hỏng được sửa chữa; 100% số nhà phải xây mới đã được khởi công và hoàn thành 42%, cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ trước ngày 25/1/2026.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã vào cuộc tích cực, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để “Chiến dịch Quang Trung” đạt mục tiêu ban đầu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết triển khai xây dựng nhà cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ tại khu vực miền Trung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Cho biết việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” hiện không có khó khăn, vướng mắc đáng kể, nên với tinh thần “thừa thắng xông lên”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai huy động tổng lực, cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhân dân, nhất là lực lượng Công an, Quân đội, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên... vào cuộc, chung tay, góp sức, phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ “Chiến dịch Quang Trung”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cùng với thúc đẩy “Chiến dịch Quang Trung”, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân nếu có các khó khăn trong cuộc sống như thiếu thốn đồ dùng sinh hoạt cơ bản; mua sắm giống cây con, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ người dân tái đàn, khôi phục trồng trọt, nuôi trồng thủy sản... khôi phục sản xuất; bảo đảm vệ sinh môi trường; sửa chữa, khôi phục hoạt động các trường học, trạm xá.

Các địa phương chủ động giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Yêu cầu việc hỗ trợ người dân chủ yếu bằng tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các cơ quan truyền thông tiếp tục thông tin cổ vũ, động viên và phổ biến cách làm hay, hiệu quả; đồng thời phản ánh tinh thần phấn khởi của người dân, tạo động lực, truyền cảm hứng để cả dân tộc sẵn sàng triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.