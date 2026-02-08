Lộ diện linh vật ngựa 'trùm cuối' ở Gia Lai

Linh vật chính trong cụm linh vật mừng xuân Bính Ngọ 2026 của Gia Lai được lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa chiến của Thánh Gióng, uy lực, dũng mãnh bay lên nền trời.

Chiều 8/2, những hình ảnh đầu tiên của linh vật chính trong cụm linh vật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 của tỉnh Gia Lai xuất hiện tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), thỏa mãn sự tò mò, chờ đợi hơn 1 tháng qua của người dân địa phương và du khách.

Hình ảnh đầu tiên của linh vật chính "Ngựa chiến của Thánh Gióng" được dựng lên tại Quảng trường trung tâm Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) chiều nay.

Theo đó, hình ảnh linh vật ngựa chính của công trình được Gia Lai lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa chiến của Thánh Gióng - vị anh hùng huyền thoại trong dân gian, một trong những biểu tượng về sức mạnh, lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc ta.

Linh vật "Ngựa chiến của Thánh Gióng" được tạo hình như bay ra từ ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại. Linh vật chính có tổng chiều cao khoảng 10 m với đường nét cơ bắp rắn chắc, uy lực, mang tâm thế bách chiến bách thắng, được diễn đạt khéo léo qua những đường vân chuyển động, hòa vào thân ngựa như dòng năng lượng từ lòng đất mẹ, nâng bước vó ngựa tiến lên phía trước.

Điểm nhấn của linh vật chính năm nay được Gia Lai phối màu nâu đỏ của đất bazan, hòa màu xanh của núi rừng và sắc vàng ấm áp của ánh nắng trên gợn sóng trùng điệp của Biển Đông tạo nên một tổng thể hài hòa, ý nghĩa, hòa quyện giữa truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và vùng đất Gia Lai.

Hình tượng bát mã đối xứng mỗi bên 4 con với tư thế chuyển động từ hai hướng quy tụ lại thể hiện sự kết nối hai vùng đất Bình Định - Gia Lai cũ trở thành tỉnh Gia Lai mới.

Được biết, cụm Linh vật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 của tỉnh Gia Lai năm nay được tiếp biến từ tinh thần "Thánh Gióng - Đất Võ - Đại Ngàn", lấy cảm hứng chủ đạo từ tinh hoa miền "đất võ trời văn", quê hương của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ và Đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại.

Xung quanh linh vật chính "Ngựa chiến của Thánh Gióng" là hình tượng bát mã đối xứng mỗi bên 4 con với tư thế chuyển động từ hai hướng quy tụ lại với tạo hình cây cầu phía trên, thể hiện sự kết nối hai vùng đất Bình Định - Gia Lai cũ trở thành tỉnh Gia Lai mới.

Không gian phía sau cụm Linh vật chính như một Backdrop với các hiệu ứng ánh sáng, hơi nước, bong bóng khói lung linh làm nổi bật hình tượng phi thuyền, ngựa cách điệu thành phi hành gia bay vào vũ trụ… thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học, kỹ thuật của thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay.

Ngoài ra, xung quanh cụm linh vật chính là các hình tượng mở ra cho người dân và du khách khám phá như voi chiến binh, ngựa lính nghĩa quân Tây Sơn, ché rượu cần, hạt cà phê, cồng chiêng, cá voi giữa sóng nước, con thuyền vươn khơi... Tất cả đều thể hiện không gian chuyển tiếp giữa biển và đại ngàn, hòa quyện trong vườn hoa tiểu cảnh sắc màu rực rỡ.

Nhìn từ trên cao xuống, tổng thể không gian trang trí cụm linh vật Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành năm nay được cách điệu như hình dáng một cây cung lớn với hai mũi tên Vàng hướng ra biển Đông.

Công trình Cụm linh vật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 của tỉnh Gia Lai nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc và thu hút du khách gần xa về với phố biển Quy Nhơn trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026.